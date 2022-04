Velox e Cleti, boom di adesioni:

76 squadre ai tornei di calcio giovanile

TROFEI - La soddisfazione della Maceratese e delle Junior Macerata: «Come iscrizioni ci avviciniamo davvero ai livelli pre covid ed è bellissimo, quasi un ritorno alla normalità»

19 Aprile 2022 - Ore 11:44 - caricamento letture

Saranno 76 le squadre provenienti da tutta la regione che disputeranno i due tornei di calcio giovanile maceratesi, tre considerando che il Velox presenta due competizioni ben distinte. Il responsabile Marcello Temperi ancora una volta ha lavorato sodo e il fascino di queste vetrine, la popolarità delle kermesse, hanno fatto il resto. In dettaglio la 44° edizione del Velox Allievi e il 33° per Giovanissimi avranno entrambi 24 club al via. La manifestazione curata dalla Maceratese comincerà il 30 maggio. Il Cleti, riservato agli Esordienti a 9 e ancora made in Junior Macerata, vedrà invece ai nastri di partenza 28 formazioni. Il torneo per i baby, 36° edizione, scatterà la settimana dopo, il 6 giugno.

«Con tutti i problemi di natura tecnico-burocratica – afferma Marcello Temperi – aver raggiunto queste cifre è molto gratificante. Ci avviciniamo davvero ai livelli pre covid (nel 2019 in totale 92, l’anno scorso complessivamente invece 44) ed è bellissimo, quasi un ritorno alla normalità. Anticipo alcune novità. Anzitutto si giocherà sul nuovo impianto di Villa Potenza, perché allo Stadio della Vittoria ci saranno i lavori per il nuovo sintetico. Inoltre le prime classificate dei gironi faranno gli ottavi in casa».

Queste le squadre partecipanti. Velox Allievi: Biagio Nazzaro, SA Castelfidardo, Tolentino, Montemilone Pollenza, Real Eagles Virtus Pagliare, Vigor Macerata, Vigor Senigallia, Recanatese, Sangiustese M.G., Giovane Ancona, Portorecanati, Veregrense Calcio, Urbania Calcio, Junior Jesina, Osimana, Camerino Castelraimondo, Settempeda, Montecassiano, Real Metauro, Civitanovese Calcio, Ancona Matelica, Academy Civitanovese, Moie Vallesina.

Velox Giovanissimi: Maceratese 1922, Tolentino 1919, SA Castelfidardo, Montemilone Pollenza, CS Villa Musone Calcio, Pol. Candia Baraccola, Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia, Invictus FC, Recanatese, Portorecanati, Giovane Ancona, Real Elpidiense Calcio, Valdichienti Ponte, Robur 1905, Osimana, Camerino Castelraimondo, Settempeda, Corridonia, Union Picena, Civitanovese Calcio, Academy Civitanovese, Moie Vallesina, Fc Fermo.

Cleti: Maceratese, Tolentino, Biagio Nazzaro, Montemilone Pollenza, SA Castelfidardo, Villa Musone Calcio, Vigor Senigallia, Invictus FC, Recanatese, Portorecanati, Giovane Ancona, Palombina Vecchia, Real Elpidiense Calcio, Salesiana Vigor, Veregrense Calcio, Robur 1905, Junior Jesina, Osimana, Camerino Castelraimondo, Settempeda, Real Metauro, Corridonia, Ponterosso Calcio, Valdichienti Ponte, Santa Maria Apparente, Sangiorgese, Civitanovese, Academy Civitanovese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA