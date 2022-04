Motociclisti da tutta Italia

per il raduno a Recanati

L'EVENTO nazionale dedicato al mondo delle due ruote nel weekend del 23 e 24 aprile

19 Aprile 2022

Recanati si trasforma per due giorni nel tempio delle due ruote: tutto pronto per il 38esimo “Motoraduno Città di Recanati” 15°Memorial Andrea Cesca e trofeo in ricordo di Adalberto Andreoli, appuntamento inserito nel calendario ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana in programma il 23 e 24 aprile. L’evento è organizzato dal Moto club Franco Uncini in collaborazione con la Fmi e riconosciuto a livello nazionale. Prevista la partecipazione e la presenza di gruppi motociclistici provenienti da ogni regione d’Italia, vecchie e nuove conoscenze acquisite durante i motoraduni precedenti che, con le loro moto, percorreranno le vie della città.

Il programma prevede il ritrovo sabato 23 aprile a villa Colloredo in via campo dei Fiori accanto alla sede del Moto club con l’apertura delle iscrizioni a partire dalle 15, alle 17,30 Passeggiata guidata, alle 19,30 la chiusura iscrizioni e poi la cena. Domenica 24 aprile ritrovo in Piazza Giacomo Leopardi alle 8,30 e apertura delle iscrizioni. Come da tradizione, il fulcro dell’evento è il giro turistico, con partenza alle 11,30 per le vie della città e poi raggiungere Loreto dove sarà impartita la benedizione del motociclista in piazza della Madonna. L’iscrizione al Motoraduno aperta a tutti i tipi di motoveicoli conforme al codice della strada si può effettuare direttamente nei giorni dell’evento con il costo di 10 euro (comprensiva di colazione e omaggio del territorio). Alle 13 le premiazioni e il saluto delle autorità cittadine ai partecipanti, per poi chiudere alle 13,30 con il pranzo convenzionato. Info: 339 609 0574 –i 328 232 3264 –329 617 2173. Mail: motoclubfrancouncini@libero.it

