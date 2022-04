“Tulli per Giacomo”,

la mostra si allunga

fino al 15 maggio

RECANATI - L'esposizione è aperta a Villa Colloredo Mels in occasione del centenario delle nascita del pittore futurista

18 Aprile 2022 - Ore 17:07 - caricamento letture

Mostra “Tulli per Giacomo” prorogata fino al 15 maggio. L’esposizione è a Recanati, ospitata al museo di Villa Colloredo Mels. Curata da Nikla Cingolani, è stata la prima di una serie di iniziative culturali dedicate all’importante esponente futurista per celebrarne il centenario della sua nascita: oltre a “Tulli per Giacomo” è adesso possibile visitare anche le mostre “Vitalismi”, presso i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, e “Futuro Interiore”, a Palazzo Ricci, sempre nel capoluogo; tutte le opere in mostra sono state raccolte in un catalogo unico, edito da Quodlibet e in vendita presso il bookshop di Villa Colloredo. Ancora quattro settimane, dunque, per ammirare le originalissime trentatré opere che Tulli ha voluto dedicare alla figura di Giacomo Leopardi, per lui grande fonte di ispirazione, e che ha donato con grande generosità alla città di Recanati. Diverse le iniziative di valorizzazione già organizzate da Sistema Museo durante la mostra di Recanati, tra le quali il laboratorio per famiglie “Altro che aeroplani” e numerose visite guidate e laboratori con le scuole cittadine.

Informazioni: www.infinitorecanati.it / recanati@sistemamuseo.it / 0717570410 / WhatsApp 3938761779.

