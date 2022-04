Il Rotary in aiuto

di 6 mamme e 9 bimbi ucraini

SAN SEVERINO - Sono ospiti in alcuni locali della Croce Bianca. Donazione anche per l'Hospice

18 Aprile 2022 - Ore 17:20 - caricamento letture

Il Rotary Tolentino in aiuto agli ucraini. Dopo il service a favore della famiglia ucraina ospitata nei locali, in piazza Guglielmo Marconi, sede dell’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Tolentino, il club interviene in aiuto di sei mamme e nove bambini ucraini che ora vivono in alcuni locali della Croce bianca di San Severino. Il progetto è stato illustrato nei giorni scorsi a San Severino nel santuario Madonna dei lumi, dopo la messa celebrata dal cardinale Edoardo Menichelli, dal presidente Ovidio Ciarpella, alla presenza del sindaco Rosa Piermattei.

Nel corso della serata è stato concretizzato un secondo service da parte del Rotary Tolentino, questa volta a favore dell’Hospice di San Severino. Era presente il responsabile, Sergio Giorgetti, che ha ringraziato il club per quanto sta facendo per l’hospice. C’era anche il presidente dell’associazione “Anello della vita”, Marco Massei.

«A nome mio personale, di tutta l’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco Rosa Piermattei – e facendomi portavoce del sentimento dell’intera comunità settempedana, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento per il service che il Rotary club ha voluto destinare in favore dell’Hospice ospitato all’ospedale civile cittadino e in favore della comunità Croce Bianca per i giovanissimi profughi ucraini da essa ospitati. Questi gesti rappresentano la concretezza della vicinanza del Rotary e di tutti i suoi iscritti alle nostre realtà e alle persone che vivono difficoltà e sofferenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA