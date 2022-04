Torna la Via Crucis,

folla per la processione

del Venerdì Santo (Foto)

MACERATA - Dopo due anni di restrizioni riprende il rito pasquale a cui i maceratesi sono particolarmente affezionati. Sullo sfondo lo Sferisterio dei colori dell'Ucraina

Torna dopo due anni la tradizionale processione del Venerdì Santo per le vie di Macerata. Il Cristo con la croce ha guidato il corteo partito dalla chiesa del Sacro Cuore per poi spostarsi in Santa Croce e passare davanti allo Sferisterio che ha donato una inedita scenografia, con i colori giallo e blu, in segno di solidarietà all’Ucraina, che da qualche tempo lo contraddistinguono. Centurioni, uomini a cavallo e le pie donne hanno accompagnato la celebrazione che ha raggiunto piazza della Libertà passando da Rampa Zara. Oltre alle autorità cittadine, sono stati moltissimi i presenti per la ripresa di un rito pasquale al quale i maceratesi sono da sempre particolarmente affezionati.

Redazione Cm (foto Fabio Falcioni)

