In mostra pizzi e ricami

dal Settecento ad oggi

MACERATA - "All'opre femminili intenta" apre sabato 23 aprile al Museo della tessitura

16 Aprile 2022 - Ore 16:29 - caricamento letture

Pizzo, merletto e ricami su tela dal Settecento a oggi, il 23 aprile apre la mostra al Museo della tessitura – laboratorio La Tela di Macerata. “All’opre femminili intenta”, questo il titolo, è organizzata dall‘associazione Arti e Mestieri, che presiede la gestione del museo, con la collaborazione dell’associazione Gruppo informale identità contadine. Si tratta di una mostra dedicata all’archivio di opere tessili raccolte negli anni e che sono espressione dell’arte del pizzo, del merletto e dei ricami su tela dalla fine del Settecento ad oggi. Alle 16,30 apre la mostra un incontro culturale con la scrittrice Silvia Alessandrini Calisti e la psicoanalista Giuseppina Pieragostini. «Si tratta della funzione sociale, culturale e identitaria del corredo come pilastro della stabilità sociale e come misura del valore di un soggetto femminile – scrive l’associazione -. Si intende offrire, inoltre, un gancio tra tradizioni popolari e uso dei social network e di alcune app per la condivisione e la promozione di questo tipo di abilità, presentandole oggi come un modo virtuoso di utilizzare il web, e risorse spendibili anche nel mondo del lavoro. L’intento è quello di presentare la cultura tessile e del ricamo come attività cui erano dedite le fanciulle fino alla metà del Novecento, per la preparazione del proprio corredo. La grazia con cui questo veniva lavorato comunicava l’affidabilità della persona. Oggi si riscopre l’importanza del lavoro manuale, testimoniato anche dagli innumerevoli corsi presentati sui social, e questo sembra rispondere all’esigenza di riempire un vuoto lasciato da quel processo educativo lungamente finalizzato all’indottrinamento più che all’educazione – conclude la nota -. Educare, tirare fuori il talento di ciascuno significa aprire a margini di armonia e, nell’arte, di bellezza e cura». L’evento è gratuito, ed è richiesta la prenotazione telefonando al 3284651371.

