stazioni installate a Pieve Torina

GREEN - Il sindaco Gentilucci: «È una scelta che va nell’ottica di una ricostruzione e di una mobilità sostenibili»

Dal progetto alla realtà in pochi giorni. Sono state infatti installate a Pieve Torina due stazioni per la ricarica di veicoli elettrici.

«Un ulteriore servizio a vantaggio di cittadini e turisti lungo l’asse viario principale del paese – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – È una scelta che va nell’ottica di una ricostruzione e di una mobilità sostenibili, in linea con tutto ciò che stiamo approntando per far rinascere Pieve Torina. Si evolve il sistema dei trasporti, e noi dobbiamo essere pronti a interpretare le nuove esigenze della popolazione». Le stazioni di ricarica, con quattro prese messe a disposizione degli utenti in un’area pubblica a ridosso della provinciale 209, hanno un accesso libero, sono facilmente fruibili e vanno a integrare l’offerta di servizi del territorio.

