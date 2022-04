Ragazzina investita da un’auto,

portata in pronto soccorso

SAN SEVERINO – Una 15enne è stata soccorsa in viale Bigioli intorno alle 19,40. Non è grave

Ragazzina investita da un’auto a San Severino, è successo questa sera intorno alle 19,40 in viale Bigioli. E’ lì che una 15enne è stata travolta da una vettura con al volante una donna. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. La ragazzina dopo l’investimento è stata prontamente soccorsa dal 118. Le sue condizioni non sono gravi. La minore, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata con un codice giallo.



