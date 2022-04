Prende il via il progetto del Pil

“La valle del Fiastra:

luogo di esperienze”

PROMOSSO dal Gal Sibilla in collaborazione con i comuni di Ripe San Ginesio, Urbisaglia, Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio e la fondazione Giustiniani Bandini

Prende il via il Pil (Progetto integrato locale) “La valle del Fiastra: luogo di esperienze”, promosso dal Gal Sibilla in collaborazione con i comuni di Ripe San Ginesio, Urbisaglia, Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio e la fondazione Giustiniani Bandini. Si è tenuta ieri la riunione che ha visto presenti i sindaci e amministratori dei sei comuni, la fondazione e i privati finanziati, per avviare la fase di realizzazione.

«E’ il momento di rendere operativi i progetti finanziati – commenta il primo cittadino di Ripe San Ginesio Paolo Teodori – e di utilizzare al meglio le importanti risorse assegnate al territorio». L’idea di sviluppo intorno alla quale enti pubblici e soggetti privati hanno strutturato il progetto, coordinati dalla facilitatrice dello sviluppo locale Silvia Bellabarba, è quella di concepire la valle del Fiastra come “luogo di esperienze”, ovvero un insieme di luoghi fisici, percorsi tematici e ciclopedonali, legati alle diverse identità territoriali, con l’obiettivo generale di aumentarne l’attrattività. «La volontà strategica è infatti – si legge nella nota – quella di conciliare il patrimonio esistente con progetti di valorizzazione in chiave turistica, culturale, produttiva, commerciale e di mobilità dolce, attorno ai quali richiamare l’attenzione del mondo imprenditoriale per attivare percorsi di rilancio socio-economico. Ogni comune realizzerà un’opera strutturale a supporto di iniziative private. Si segnalano nuove opportunità per i privati: il Gal Sibilla ha pubblicato un bando, aperto fino al 15 luglio 2022, per finanziare la nascita di nuove imprese che vorranno insediarsi nel territorio del Pil, con un contributo di 35mila euro, per operare nei settori della promozione ed accoglienza turistica, delle imprese culturali e creative, dell’artigianato digitale, delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche – conclude la nota -. A maggio il Gal Sibilla pubblicherà un ulteriore bando rivolto a nuove imprese o ad imprese già esistenti nei settori della ricettività e del cicloturismo supportando investimenti strutturali a quanti vorranno operare nella valle del Fiastra». Per informazioni contattare il Gal Sibilla o la facilitatrice dello sviluppo locale Silvia Bellabarba alla mail silviabellabarba@gmail.com.

