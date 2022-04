Lotteria di solidarietà

per aiutare i bimbi autistici

RECANATI - "Rompi l’uovo e… entra nell’Infinito", estrazione a Pasquetta. Il primo premio ha un valore di 500 euro. Il vice sindaco Scorcelli: «Una bella iniziativa che ha incentivato i nostri concittadini a fare shopping in centro per contribuire al grande lavoro dell’associazione Omphalos»

15 Aprile 2022 - Ore 15:46 - caricamento letture

Countdown finale per l’estrazione della lotteria recanatese “Rompi l’uovo e… Entra nell’Infinito” organizzata dall’ associazione di volontariato Omphalos, con il patrocinio del comune di Recanati, il contributo della Bcc di Recanati e Colmurano e soprattutto con il supporto economico e di promozione dei commercianti del centro storico, aderenti al circuito “Entra nell’Infinito”.

Per circa un mese, in tutti i negozi del lungo serpentone del centro storico, dal duomo a casa Leopardi, i clienti hanno potuto ricevere in omaggio per i loro acquisti i biglietti della lotteria che concorreranno ai premi finali.

Biglietti comprati dai 44 esercenti per aiutare i bambini autistici, di cui una parte del ricavato verrà devoluta all’associazione Omphalos per sostenere i costosi interventi educativi necessari ai bambini autistici. In palio i buoni spesa, che potranno essere spesi dai fortunati vincitori in tutti i negozi di “Entra nell’Infinito”: il primo premio ha un valore di 500 euro, il secondo 200 e il terzo da 100.

«Una bella iniziativa che ha incentivato i nostri concittadini a fare shopping nel centro per contribuire al grande lavoro dell’Associazione Omphalos, che svolge con dedizione nella nostra città – ha dichiarato il vice sindaco Mirco Scorcelli -. Per sensibilizzare ulteriormente la comunità sui temi dell’autismo abbiamo anche diffuso dei brevi video di formazione agli esercenti coinvolti nell’iniziativa, filmati realizzati da genitori ed esperti per preparare all’ascolto e alla migliore accoglienza dei ragazzi e delle ragazze affetti da autismo».

L’estrazione verrà effettuata dal primo cittadino di Recanati Antonio Bravi in piazza Giacomo Leopardi, lunedì di Pasquetta, il 18 aprile alle 17, durante una delle giornate di festa e di mercatini di enogastronomia già in programma. Saranno presenti i volontari dell’Omphalos per raccontare l’esperienza di sensibilità concreta e operativa al fianco delle famiglie di bambini e giovani autistici. Un racconto che coinvolge proprio Recanati attraverso le attività del laboratorio “Blu Infinito”.

«Non nascondiamo l’emozione per questo importante traguardo e approfittiamo per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, guidato e soprattutto dato fiducia», hanno affermato i promotori dell’associazione Omphalos Autismo & Famiglie OdV, che dall’inizio dell’anno in corso svolgono le attività del laboratorio “BluInfinito” in via Giunchi 47 a Recanati. ll laboratorio rientra nel progetto “Marche in Blu” seguito e coordinato dall’associazione “Omphalos Autismo & Famiglie” su tutto il territorio marchigiano. Per maggiori informazioni: https://www.associazioneomphalos.org/bluinfinito/

