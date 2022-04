«Un permesso a pagamento

per sosta agevolata studenti»

MACERATA - La proposta è stata presentata da Azione Universitaria al Consiglio degli studenti dell'ateneo: «Chiediamo al Comune una misura, della durata di un anno accademico, per sostare sulle strisce blu intorno alle mura e al parcheggio Garibaldi»

«Chiediamo all’amministrazione comunale di Macerata la creazione di un permesso a pagamento, della durata di un anno accademico, diretto a tutti gli studenti universitari regolarmente iscritti, che permetta loro di sostare a tariffa agevolata sulle strisce blu, intorno alle mura e al parcheggio Garibaldi».

È la proposta presentata da Azione Universitaria al Consiglio degli studenti dell’Università di Macerata. «Tramite la nostra consigliera Maria Delfina Gentili, oggi abbiamo presentato una mozione in merito alla situazione dei parcheggi per gli studenti di Unimc – si legge nella nota -. Da sempre hanno manifestato la necessità di poter parcheggiare in prossimità delle sedi universitarie con più comodità e tranquillità. I parcheggi nel comune di Macerata sono per la maggior parte a pagamento e con dei costi difficili da sostenere per uno studente universitario e la stessa cosa vale per gli abbonamenti. Per risolvere questa situazione abbiamo presentato al Cds una nostra proposta che speriamo venga approvata e sostenuta da tutti i rappresentanti».

