Lube pronta per la semifinale Scudetto,

l’ex Lucarelli attende Trento:

«Siamo allenati nel migliore dei modi»

VOLLEY - L’ennesimo braccio di ferro fra le due squadre nella fase clou della stagione: In campo domani, giovedì, all’Eurosuole Forum per gara 1 della serie

Lube e Itas Trentino si ritrovano l’una di fronte all’altra per l’ennesimo braccio di ferro nella fase clou della stagione. In campo domani, giovedì 14 aprile (alle 20.30 con diretta Rai Sport) all’Eurosuole Forum, marchigiani e trentini si misureranno in gara1 della semifinale Scudetto al meglio delle cinque partite. Per la terza volta consecutiva le squadre si giocheranno l’accesso alla finale tricolore in SuperLega con lo scontro diretto. A caccia del terzo tricolore di fila e reduce da quattro serie di finali Scudetto consecutive, di cui tre vinte, la Lube ha chiuso al secondo posto una stagione regolare segnata da qualche contrattempo e ha avuto un ottimo impatto ai playoff eliminando Monza in due gare nei quarti. Uscita dalla regular season come terza in griglia, l’Itas Trentino attraversa un momento magico testimoniato dai recenti risultati di spessore: l’approdo alla finalissima di Champions League ai danni di Perugia e la vittoria della “bella” con Piacenza nei quarti dei playoff Scudetto.

I gialloblù cercheranno di raggiungere la finale, serie che a Trento manca dalla sconfitta in tre gare nella resa dei conti del 2016/17 contro la Lube. Nella classifica finale di SuperLega i cucinieri si sono classificati secondi con 57 punti all’attivo, i trentini terzi in graduatoria a quota 53. Nel match vinto domenica in tre set alla Blm Group Arena contro Piacenza, gara decisiva per l’approdo alle semifinali Scudetto, la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo con Sbertoli al palleggio e il modulo a tre schiacciatori (Kaziyski, Lavia e Michieletto), Lisinac e l’ex biancorosso Podrascanin al centro, Zenger libero.

«Trento gioca molto bene dall’inizio della stagione, ma ora ha in più una buona dose di fiducia maturata grazie a risultati importanti come la qualificazione per la finale di Champions League – dice Ricardo Lucarelli, schiacciatore della Lube -. Ci aspetta una partita complicata, ma ci stiamo preparando e il passaggio del turno in due gare ci ha permesso di allenarci nel migliore dei modi. L’Itas ha giocato più di noi, ma non troveremo avversari stanchi perché la squadra gialloblù è giovane e ha già dimostrato tante volte di recuperare in fretta le energie».

«Vincere aiuta a vincere, quindi credo che arriveremo al primo appuntamento di semifinale con grande entusiasmo addosso ma anche con la consapevolezza che abbiamo fatto tanto per meritarci questa serie di partite con Civitanova – sono le parole di Alessandro Michieletto, schiacciatore dell’Itas Trentino -. Mi auguro e credo che saranno sfide molto combattute, vere e proprio battaglie, e credo che la nostra squadra abbia dimostrato di essere pronta per giocarsi tutte le proprie chance contro qualsiasi avversario».

