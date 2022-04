Cna Servizi Impresa

cerca consulente tecnico

LAVORO - Per la candidatura c'è tempo fino al 30 aprile

13 Aprile 2022 - Ore 13:58 - caricamento letture

La CNA Servizi Imprese srl, per ulteriore sviluppo dei propri servizi, ricerca un/una consulente tecnico dell’area “Sicurezza sul Lavoro”. I candidati dovranno avere i seguenti requisiti: comprovata e specifica esperienza nell’ambito sicurezza luoghi di lavoro, preferibilmente Laurea in Tecniche della Prevenzione /Laurea in Ingegneria o titoli equivalenti, abilitazione docenza corsi sicurezza ai sensi Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016,

ottima padronanza strumenti informatrici, Office, Autocad, etc., adeguate capacità organizzative, relazionali, lavorare in gruppo, problem solving, puntualità, residente preferibilmente in provincia di Macerata, automunito e disponibilità a spostamenti provincia di Fermo e Macerata, avere partita Iva.

Costituiscono titoli preferenziali, redazione Dvr; Pos; Psc; Redazione manuali Haccp e pratiche Ambientali (AUA).

Dettaglio delle attività che sarà chiamato/a a svolgere: sopralluoghi di verifica degli ambienti di lavoro; valutazione e redazione rischi aziendali, predisposizione Piani di emergenza; progettazione e gestione emergenza; interventi per la gestione di problematiche Ssl negli ambienti di Lavoro, docente formatore.

Le sedi di lavoro saranno preminentemente a Civitanova e Porto Sant’Elpidio.

Per candidarsi occorre inviare curriculum vitae, esclusivamente nel formato europeo, con foto e lettera di presentazione a info@mc.cna.it entro e non oltre il 30/4/2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA