Da una prima ricostruzione sembra che ci sia stato un violento tamponamento (l’auto contro il camion) in prossimità di un cantiere. In seguito al quale la conducente dell’auto, una donna di San Benedetto, è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati nel terribile impatto. Inutili i soccorsi e l’arrivo sul posto dell’eliambulanza che è poi rientrata alla base.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo dell’auto distrutta dal violento impatto, ma il medico giunto a bordo dell’ambulanza ha purtroppo solo potuto constatarne il decesso. A proposito del cantiere, “Autostrade per l’Italia” fa sapere che era »correttamente installato e segnalato». Sul luogo dell’incidente ci sono diverse pattuglie della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio e i i vigili del fuoco di San Benedetto.

La carreggiata sud non è stata chiusa al traffico che è comunque molto rallentato, e in direzione sud si viaggia ad una sola corsia in attesa che vengano completati i soccorsi alle persone rimaste ferite e che gli automezzi del soccorso stradale provvedano a rimuovere i mezzi incidentati e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Inevitabili le code che si sono formate, almeno di cinque chilometri. Il consiglio è di lasciare la A14 uscendo a Pedaso per poi rientrare a San Benedetto. Anche in questo caso, inevitabile il caos lungo quel tratto della Statale Adriatica.