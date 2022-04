Veicoli elettrici o ibridi,

le regole del soccorso in sicurezza

SOS - Alla Croce verde Fermo il corso Coes tenuto da Piero Ricci Alunni, ex capo reparto dei vigili del fuoco, per impartire linee guida ed approccio in sicurezza

Si è tenuto a Fermo un corso di aggiornamento rivolto agli autisti soccorritori sull’approccio al soccorso in scenari che vedono coinvolti veicoli a trazione elettrica e ibridi, organizzato dal Co.E.S. Marche, associazione di categoria degli Autisti di Emergenza Sanitaria delle Marche, in collaborazione con Co.E.S. Formazione, Co.E.S. Italia e con la preziosa partnership della Croce Verde di Fermo. Al corso hanno preso parte soccorritori provenienti da tutte le province marchigiane.

«Visto il diffondersi dei veicoli elettrici e ibridi questo corso, tenuto dal dottor Piero Ricci Alunni, ex capo reparto dei vigili del fuoco, punta a impartire linee guida ed approccio in sicurezza al veicolo, che si differenzia in maniera sostanziale dai veicoli ‘classici’ a motore termico, per la presenza di un impianto elettrico ad alta tensione e le problematiche di rischio evolutivo relative alle sollecitazioni meccaniche del pacco batterie in caso di incidente – si legge in una nota – Il Co.E.S. mira ad elevare lo standard formativi degli autisti soccorritori, promuovendone professionalità e competenze, anche attraverso questo corso, offerto gratuitamente agli iscritti grazie al contributo di Co.E.S. Formazione e i fondi dell’associazione Co.E.S. Marche provenienti dalle quote associative dei numerosi associati».

