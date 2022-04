Urta auto in sosta e si ribalta

MACERATA - L'incidente a Sforzacosta, rallentamenti al traffico. Un 50enne trasportato in ambulanza al pronto soccorso

10 Aprile 2022 - Ore 13:52 - caricamento letture

Auto ribaltata a Sforzacosta, rallentamenti al traffico. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,20, immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e del luogo dell’accaduto, la polizia locale che si è occupata dei rilievi del caso e gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso ad un 50enne di Macerata, trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo al volante di una Peugeot 207 ha urtato un veicolo in sosta per poi ribaltarsi. Subito soccorso, le sue condizioni non destano preoccupazione. La polizia locale ha deviato il traffico su strade alternative, inevitabili i rallentamenti alla circolazione visto l’orario.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA