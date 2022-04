Omaggio pasquale:

settanta scatole di biscotti

per i ragazzi dell’Anffas

MACERATA - Rita Orazi e Luca Giannini, titolari della pasticceria "I sette artigiani", hanno consegnato il dono a Paolo, che gestisce il bar interno del centro

Settanta scatole di biscotti per coloro che frequentano il centro Anffas di Macerata.

È l’omaggio pasquale di cui si sono resi protagonisti Rita Orazi e Luca Giannini, titolari della pasticceria I sette artigiani, di Colmurano. «Come ogni anno, da tradizione, nel periodo di Pasqua, doniamo sempre qualcosa in beneficienza – raccontano -. Le ultime due volte siamo stati nei reparti di Rianimazione e di Pediatria dell’ospedale di Macerata. Questa volta abbiamo scelto i ragazzi dell’Anffas, compresi i frequentatori del diurno. Abbiamo consegnato settanta scatole di biscotti. Ad accoglierci è stato Paolo, che gestisce il bar interno e fin da piccolo accolto nel centro. Per noi è stato un vero piacere». L’Anffas ringrazia con un post sulla propria pagina Facebook: «Ci sono pasticceri dal cuore grande. Grazie a Rita Orazi e Luca Giannini per la gradita sorpresa e per l’affetto. E adesso, caffè e dolcetto per tutti».

