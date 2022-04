“Macchie di colore” animano

il parco comunale di Gualdo

PASQUA - Le signore che fanno parte dell'associazione hanno allestito lo spazio verde con le loro opere, decorando uova e creando addobbi con materiale di riciclo. Il programma degli eventi per le festività pasquali

Colori, forbici, pezzi di stoffa, tanta fantasia e una buona dose di pazienza. Sono questi gli elementi che hanno unito un gruppo variegato di signore spinte dalla voglia di fare qualcosa per il proprio paese, Gualdo. Decorando uova, creando addobbi pasquali con materiale di riciclo, ritagliando e incollando, hanno fatto di queste attività un pretesto per condividere delle ore serali all’insegna del buon umore e della spensieratezza.

Il frutto del loro prezioso lavoro sarà possibile ammirarlo da oggi sino a lunedì 18 aprile al Parco Comunale di Gualdo, che verrà vestito a festa in occasione della Pasqua. Complice un corso di ginnastica avviato nel 2018 dall’associazione Macchie di Colore, queste signore hanno preso parte e dato vita a moltissime iniziative, ultima delle quali l’allestimento del parco in versione natalizia con il “Villaggio degli gnomi”. «Nonostante il periodo difficile che si sta vivendo, vederle all’opera intente nella realizzazione di questi lavoretti, trasmette serenità e un forte senso di speranza – si legge in una nota del Comune -. La Pasqua gualdese sa davvero di rinascita: sarà la prima infatti, dopo i due anni di pandemia, ad ospitare dei bellissimi eventi per bambini e famiglie. La caccia alle uova nel primo pomeriggio, organizzata da Macchie di Colore, e successivamente il Frigu Festival con lo spettacolo di clownerie dell’artista Damiano Massaccesi, rappresentano un altro valido motivo per trascorrere a Gualdo il lunedì di Pasquetta. Un contributo più religioso lo daranno invece i ragazzi del Comitato Parrocchiale, gruppo organizzatore del Presepe Vivente e della Via Crucis. Il venerdì santo, nel luogo dove avveniva la scena della crocifissione di Gesù, installeranno delle croci: con esse ricreeranno l’atmosfera della Passione e offriranno un simbolo di spirituale riflessione. È così che la comunità Gualdese celebrerà questa Pasqua 2022, prestandosi a renderla un vero e proprio augurio di rinnovamento, con iniziative che regaleranno gioia, leggerezza ed entusiasmo a tutti coloro che vi parteciperanno».

