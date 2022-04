“La Passione di Cristo”

al teatro romano

MACERATA - La rappresentazione in programma martedì alle 21,30 a Villa Potenza, organizzata dal Comitato parrocchiale e dalla Pro Loco

10 Aprile 2022

Ritorna a Villa Potenza martedì 12 aprile alle 21,30 la” Sacra rappresentazione della passione di Cristo”, che quest’anno si svolge interamente all’interno del teatro romano Helvia Recina. Organizzata dal Comitato parrocchiale e dalla Pro Loco di Villa Potenza farà rivivere le scene dell’Ultima Cena, della preghiera nell’orto degli ulivi e del processo a Gesù al palazzo di Caifa; numerosi i figuranti che si muoveranno all’interno di scenografie molto suggestive con alle spalle i ruderi del Teatro Romano. Gli organizzatori hanno lavorato diversi giorni per adattare il testo della Via Crucis al luogo e rendere le scenografie il più possibile vicine alla realtà e al contesto storico, oltre che per evidenziare il particolare valore religioso e spirituale, che questo momento riveste per i cristiani all’interno della settimana Santa. «Comitato e Pro Loco hanno previsto anche uno spazio molto ampio per il parcheggio degli spettatori che potranno quindi comodamente arrivare fino all’ingresso del teatro, l’invito quindi rivolto ai fedeli e a tutti i cittadini a partecipare con devozione – si legge in una nota -. Si ricorda che in caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata alla giornata successiva di mercoledì 13 aprile stesso luogo e stessi orari».

