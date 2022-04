Sarnano – Sassotetto,

fervono i preparativi

MOTORI - La gara, domenica 1 maggio, sarà in salita unica: dalle 9 per le auto storiche e dalle 11 circa per le auto moderne. Le iscrizioni per i piloti si concluderanno lunedì 25 aprile a mezzanotte

9 Aprile 2022

La “perla” dei Sibillini, Sarnano, si prepara ad ospitare il trofeo Lodovico Scarfiotti, seconda prova del Campionato italiano velocità montagna (che scatta domenica prossima a Fasano) e seconda anche per Campionato italiano velocità salita autostoriche, oltre che per il Trofeo italiano velocità montagna zona centro.

«Lo spettacolare ed apprezzato percorso, allungato per l’edizione 2021, misura ora 9.927 metri con la partenza arretrata in località Brilli, sede dello storico via della prima edizione del 1969 fino a metà degli anni Ottanta – si legge nella nota -. Lo staff organizzatore composto dall’Automobile Club Macerata e l’amministrazione comunale di Sarnano, con l’importante apporto tecnico dell’associazione sportiva Ac Macerata ed il supporto di regione Marche e provincia di Macerata». Lunedi 28 marzo si sono aperte le iscrizioni per i piloti, che si concluderanno lunedì 25 aprile a mezzanotte. Il programma di gara prevede le verifiche sportive venerdì 29 dalle 12.30 alle 19.30 (per le auto storiche anche sabato 30 dalle 8 alle 11) nel loggiato di via Roma. Due saranno le salite previste per le prove ufficiali, sabato 30 aprile dalle 9, alternate tra moderne e storiche.

La gara, domenica 1 maggio sarà in salita unica: dalle 9 per le auto storiche e dalle 11 circa per le auto moderne. Le premiazioni verranno effettuate circa mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente, al parco chiuso. Le aree paddock che verranno utilizzate in questa edizione saranno ubicate al parcheggio Bozzoni in centro a Sarnano, in via Aldo Moro ed in via Alcide De Gasperi sulla strada provinciale prima della partenza. «Fervono gli ultimi preparativi per una manifestazione di alto livello agonistico, che potrà essere seguita anche sul web in diretta grazie alla promozione video di Acisport – conclude la nota -. Sul percorso di gara saranno apportati rifiniture al manto stradale ed alla sicurezza passiva per poter assicurare a protagonisti e pubblico un evento d’eccellenza. Per quanto riguarda le norme anti-Covid che verranno applicate durante l’evento, si attendono gli ultimi aggiornamenti per la sicurezza sanitaria».

