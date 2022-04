Ricercato dopo una condanna,

arrestato nell’entroterra

SANT'ANGELO IN PONTANO - La polizia ha dato esecuzione ad un ordine della procura di Napoli. L'uomo deve scontare 3 anni

Ricercato dopo una condanna per reati legati alla fabbricazione e commercio di marchi contraffatti, commessi sotto il vincolo associativo, per cui era imputato insieme ad altre 30 persone, la Squadra mobile lo ha arrestato mercoledì a Sant’Angelo in Pontano su ordine della Procura di Napoli. L’uomo, giudicato con condanna divenuta esecutiva nell’ambito di un’indagine coordinata nel 2015 dalla procura partenopea, era colpito da ordine di carcerazione: deve scontare 3 anni.

