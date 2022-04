Baldassarri, partenza col botto:

pole e vittoria al debutto in Supersport

MOTORI - Il 25enne di Montecosaro assoluto protagonista ad Aragon, in Spagna, all'esordio nella nuova categoria e in sella alla Yamaha. All'ultima curva ha la meglio dello svizzero Aegerter

Weekend da incorniciare per Lorenzo Baldassarri, al debutto nel mondiale Supersport. Il 25enne centauro di Montecosaro conquista la pole position e vince la gara di Aragon, in Spagna.

Emozionante il duello con Dominique Aegerter, deciso all’ultima curva dell’ultimo dei quindici giri previsti, in seguito ad un contatto. Il centauro marchigiano è in testa, per un attimo perde il controllo della moto, sopraggiunge il centauro svizzero che lo colpisce e va largo, mentre il Balda riesce miracolosamente a restare in piedi e tagliare il traguardo al primo posto. Grande euforia in casa Yamaha, nuovo team del Balda (Evans Bros Racing), che posta su Facebook: «E dopo la prima pole position…la prima vittoria. Esiste un modo migliore per iniziare la stagione? Noi crediamo di no». Chi bene inizia è a metà dell’opera, recita un detto. E sulle ali dell’entusiasmo Lorenzo Baldassarri spera di proseguire nel migliore dei modi la stagione, quella del riscatto dopo aver perso un posto nel motomondiale, dove in 152 gare ha conquistato cinque vittorie e 12 podi. Una nuova pagina della sua carriera, che fra due settimane lo vedrà protagonista ad Assen, in Olanda.

