Noleggio con conducente,

stanati furbetti delle licenze

SAN SEVERINO - Operazione di polizia locale e sportello attività produttive dell'unione montana, revocate due autorizzazioni a persone residenti a Roma

8 Aprile 2022 - Ore 11:33 - caricamento letture

Brillante operazione degli agenti del Comando della Polizia Locale del Comune di San Severino contro i furbetti delle autorizzazioni a svolgere il servizio noleggio con conducente. Dopo una segnalazione pervenuta da parte dell’associazione nazionale Autonoleggiatori Riuniti Anar, che chiedevano alla Polizia locale di verificare che alcuni noleggiatori fossero effettivamente autorizzati e avessero i requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni Ncc, e che l’operatività non fosse stata spostata in particolare sul territorio romano, lo sportello Attività produttive dell’unione montana Potenza Esino Musone ha revocato due autorizzazioni a persone residenti a Roma e che svolgevano proprio servizio Ncc. Dalle indagini svolte dalla Polizia locale settempedana è stato riscontrato che i due “furbetti” titolari di due autorizzazioni, ottenute a San Severino circa 10 anni fa a un prezzo irrisorio rispetto agli esorbitanti costi delle licenze romane, avevano dichiarato di avere a loro disposizione una sola rimessa identificata in un box di 12 metri quadri, situato nel Rione di Contro, non idoneo allo stazionamento dei veicoli e pieno di masserizie. Gli accertamenti della Polizia locale hanno peraltro permesso di risalire immediatamente al proprietario del box che è risultato essere totalmente ignaro della cosa ed estraneo alla vicenda. Due mezzi coinvolti nell’inchiesta, due autovetture Mercedes, si sono viste revocare nel frattempo la licenza.

