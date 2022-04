Il questore carica la Lube:

«Ormai sono un civitanovese d’adozione,

vi ringrazio per il lustro che date alla città»

INCONTRO all'Eurosuole Forum, Vincenzo Trombadore ha salutato giocatori e staff: «Per il territorio è importante avere una squadra così blasonata»

8 Aprile 2022 - Ore 13:11 - caricamento letture

Il questore di Macerata Vincenzo Trombadore ha voluto far sentire la propria vicinanza alla Lube Civitanova in una fase delicata della stagione, visitando staff e giocatori all’Eurosuole Forum.

Il funzionario del Ministero degli Interni ha osservato con interesse la parte finale dell’allenamento e ha rivolto parole di grande ammirazione ai presenti con tono appassionato. Originario di Modica, Trombadore è un uomo di legge ma anche di sport per i suoi trascorsi da alzatore in C2 di volley e grazie alla carriera da dirigente accompagnatore e consigliere delle Fiamme Oro Rugby, team che lo ha portato a gioire per successi di grande prestigio.

«Per il territorio è importante avere una squadra così blasonata come la Lube – ha sottolineato il questore -. Quando posso cerco di seguire le imprese di questi ragazzi. Lo sport è fondamentale per la crescita sana dei giovani, avere modelli come i campioni della Lube è un forte stimolo».

Suggestiva la consegna da parte di capitan Osmany Juantorena di una maglia da gioco biancorossa dedicata all’ospite speciale, intervenuto al palas insieme al suo collaboratore Alberto Giustozzi. Un cadeau seguito da qualche foto ricordo. «Vedere l’allenamento è stato ancor più intrigante rispetto a una partita di campionato – la considerazione di Trombadore, che si è rivolto direttamente agli atleti e a coach Chicco Blengini -. Ormai sono un civitanovese d’adozione e come tale vi ringrazio per il lustro che state dando a questa bella città».

