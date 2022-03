Beni per l’Ucraina dal Cisom,

a destinazione il camion

IL CARICO raccolto nelle Marche dall'Ordine di Malta è arrivato a Milano e da lì raggiungerà la Polonia

25 Marzo 2022 - Ore 18:03 - caricamento letture

Il primo carico è arrivato a destinazione nel Centro logistico nazionale a Milano. Dopo un viaggio in notturna i tantissimi beni raccolti nelle Marche dal Cisom, per aiutare la popolazione Ucraina, sono stati consegnati. Da qui, nei prossimi giorni, tutto il materiale raccolto, insieme a quello proveniente dalle altre regioni, verrà inviato in Polonia.

«Abbiamo raccolto tonnellate di beni tra capi d’abbigliamento, coperte, cibo e presidi medico sanitari – spiega la capogruppo Marche Cisom Simona Nasso – tanto da rendere insufficiente un solo viaggio. Ne siamo orgogliosi. Anche per questo ci sentiamo di porgere il nostro più profondo ringraziamento a tutte le persone che hanno voluto compiere un semplice ma importante gesto di solidarietà venendo presso i nostri centri di raccolta di Fabriano e Macerata per donare beni di prima necessità».

«Grazie anche a tutte le associazioni ed enti – aggiunge – che ci hanno aiutato nella raccolta a cominciare dagli amici della delegazione Marche Sud dell’Ordine di Malta, la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e quella di Sirolo, i Gruppi comunali di Protezione civile di Fermo, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, i Comuni di Fabriano, San Severino, Massa Fermana, Montefortino e Monte Urano e Fermo, l’Associazione provinciale alpini, la Polizia municipale di Macerata e per finire con le numerose scuole, parrocchie. Tra tutte mandiamo un abbraccio particolare ai bambini della parrocchia Misericordia di Fabriano e quella di Montegranaro, e le varie farmacie che hanno voluto contribuire aiutandoci con la raccolta di beni. Grazie a tutti voi per la generosità con cui avete contribuito a questa raccolta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA