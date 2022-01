Tiro con l’arco,

al palasport Fontescodella

i campionati italiani paralimpici

MACERATA - Gli azzurri protagonisti ai Giochi di Tokyo si sfidano per i tricolori al chiuso. Sarà l’ultimo test match prima delle convocazioni per i Mondiali Outdoor di febbraio a Dubai

Sarà Macerata, eletta Città Europea dello Sport 2022, ad ospitare il primo evento federale della nuova stagione arcieristica. Al Palasport Fontescodella verranno infatti ospitati il 29 e 30 gennaio i Campionati Italiani Indoor Para-Archery.

COMITATO ORGANIZZATORE – I Tricolori al chiuso dedicati agli arcieri paralimpici tornano nelle Marche dopo la gara disputata nel 2019 a Pesaro. L’organizzazione di questa XXXV edizione è stata affidata ancora una volta alla società Sagitta Arcieri Pesaro, che può contare sul supporto di volontari provenienti anche da altri sodalizi della regione, oltre che dell’impegno di Pindaro Eventi. Il Comitato Organizzatore può vantare la collaborazione del Comune di Macerata e della Regione Marche, e il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del CIP Marche, del Coni Marche, della Provincia di Macerata, dell’Università degli Studi di Macerata e del Panathlon Club Macerata,.

LE CATEGORIE IN GARA – Il campionato vedrà sulla linea di tiro quasi 80 arcieri provenienti da ogni parte d’Italia, appartenenti alle categorie Ricurvo Open, Compound Open, W1 e Visually Impaired 1 e 2/3 che si contenderanno i titoli di classe al termine delle 60 frecce di qualifica e, successivamente, saranno impegnati negli scontri diretti sui 18 metri di distanza che metteranno in palio i titoli italiani assoluti individuali.

A causa del covid-19 a Macerata non verranno invece disputati i match a squadre che, a partire dal 2022, vedono un importante cambiamento di regolamento voluto dalla Federazione internazionale: la gara a squadre con i terzetti maschili e femminili verrà sostituita dal “doppio”, che prevede due atleti per squadra invece che tre. Questo tipo di competizione affiancherà la gara mixed team con scontri diretti a partire dal 1° aprile.

IN CAMPO GLI AZZURRI DI TOKYO – Sul versante agonistico sarà un appuntamento imperdibile visto che ci saranno in gara gli atleti della Nazionale Para-Archery. I protagonisti di Tokyo 2020 saranno tutti sulla linea di tiro a giocarsi i titoli italiani dopo i successi ottenuti allo Yumenoshima Park Archery Field, dove l’Italia ha conquistato per la decima edizione consecutiva almeno un podio, grazie all’argento individuale ricurvo di Enza Petrilli, l’argento mixed team ricurvo di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani e il bronzo individuale compound di Maria Andrea Virgilio.

L’appuntamento di Macerata è particolarmente importante perché gli azzurri avranno modo di confrontarsi in vista delle convocazioni per i Mondiali Outdoor di Dubai che, in pieno inverno, vedranno gareggiare gli azzurri negli Emirati Arabi sulle lunghe distanze. In questi mesi, infatti, gli allenamenti della Nazionale si sono intervallati tra indoor e outdoor.

CAMPIONI USCENTI – A difendere il titolo italiano assoluto conquistato lo scorso anno a Reggio Calabria ci saranno nel ricurvo open Diego Garavaglia e l’azzurra Elisabetta Mijno; nel compound open i nazionali Paolo Cancelli e Maria Andrea Virgilio; nel W1 Daniele Cassiani e tra i Visually Impaired Giovanni Maria Vaccaro.

A Macerata sono previste anche 12 nuove classificazioni mediche di atleti che parteciperanno alla competizione per la prima volta, andando a rimpinguare il numero degli agonisti paralimpici.

PROGRAMMA – Il programma di gara prevede per la giornata di venerdì 28 gennaio, alle ore 11:00, la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso l’Auditorium Biblioteca “Mozzi Borgetti”, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 17:30, si svolgeranno le classificazioni mediche presso il Palasport Fontescodella, oltre alle fasi di accreditamento degli arcieri. In serata verrà anche organizzata una cena di gala presso il ristorante La Filarmonica.

Sabato 29 gennaio il via alla competizione vera e propria, a partire dalle ore 8:10, con la cerimonia di apertura, seguita dalle 60 frecce di ranking round che assegnano i titoli di classe e stabiliscono il tabellone degli scontri diretti per i tricolori assoluti. Nel corso della giornata verranno disputati anche le fasi eliminatorie individuali.

Domenica 30 gennaio, dalle ore 8:30, si disputeranno le finali per il bronzo Olimpico Open, Compound Open, W1 e Visually Impaired, mentre dalle ore 14:00 il via alle sfide che valgono il titolo italiano assoluto, seguite dalla cerimonia di premiazione e di chiusura.

LA GARA IN TV E SUL WEB – Il Campionato Italiano Indoor verrà seguito da tutti i canali di comunicazione Fitarco e non solo. Le gare del sabato e della domenica verranno trasmesse in live streaming su YouArco, il canale ufficiale youtube della Fitarco, e in contemporanea sui canali social federali (Facebook, Twitter e Twitch). Una sintesi delle finali per i titoli assoluti verrà anche trasmessa su Rai Sport nei giorni successivi alla gara. I risultati della competizione verranno pubblicati sul sito federale, così come le fotografie dell’evento.

