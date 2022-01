Disabilità gravissima,

domande entro il 25 febbraio

CIVITANOVA - Gli aventi diritto possono protocollare la domanda in Comune per avere diritto al contributo concesso dalla Regione Marche

Disabilità gravissima, aperto il bando per le richieste di accesso al contributo regionale. Entro venerdì 25 febbraio chi è in possesso dei requisiti stabiliti dalla regione Marche ai fini del conseguimento del contributo regionale per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime può presentare domanda di accertamento per il relativo riconoscimento rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale. Dopo essere entrato in possesso della certificazione il disabile dovrà presentare apposita richiesta di contributo che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune o via pec all’indirizzo comune.civitanovamarche@pec.it, entro le ore 13 di martedì 19 aprile 2022. Per informazioni e modulistica è possibile collegarsi al sito comunale nella sezione “bandi di benefici e provvidenze” o rivolgersi ai referenti comunali Letizia Petrelli 0733/822235, letizia.petrelli@comune.civitanova.mc.it o all’assistente sociale Serena Giorgetti 0733/822236 serena.giorgetti@comune.civitanova.mc.it . Il contributo concesso verrà determinato dalla regione Marche e liquidato dal comune.

