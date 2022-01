«Cinque positivi nel comando dei vigili

e solo quattro Ffp2 a disposizione»

La denuncia dell’Ugl

CIVITANOVA - Vincenzo Marino, segretario regionale del sindacato, chiede trasparenza sui numeri. La replica del sindaco Ciarapica: «Non è un focolaio, due hanno ricevuto il certificato di guarigione oggi e torneranno in servizio domani. Stamattina nuova distribuzione dei dispositivi di protezione»

18 Gennaio 2022 - Ore 16:39 - caricamento letture

«Cinque positivi al Covid nella caserma della polizia municipale di Civitanova, hanno distribuito solo 4 ffp2 e le usano da giorni, c’è un focolaio e nessuno ci ha detto nulla». La denuncia arriva da Vincenzo Marino , segretario regionale Ugl polizia e funzioni locali Marche che critica la mancanza di trasparenza su alcune questioni sulle quali i sindacati sono stati tenuti all’oscuro. Quella di maggiore attualità, legata alla diffusione del Covid è proprio di agenti positivi all’interno del Comando: «La scorsa settimana i positivi erano 5, sia persone che sono di pattuglia sia interni, abbiamo richiesto un aggiornamento a questa settimana, ma nessuno si è degnato di risponderci – continua Marino – Non vogliamo ledere la privacy, non vogliamo i nomi, ma essere messi al corrente della situazione per offrire maggiore sicurezza. E invece come al solito dal comando di Civitanova solo silenzi e sotterfugi. Neanche ci è stato risposto».

Una questione che si lega anche ad un’altra ritenuta prioritaria dal sindacato, ovvero la prevenzione e il corretto utilizzo delle mascherine Ffp2 divenute ora obbligatorie: «Ne sono stati distribuite solo 4 – continua Marino Vincenzo – e poi più nulla, 4 mascherine in tutto e gli agenti le riutilizzano a rotazione anche se è chiaro a tutti e acclarato che possono essere portate solo per 8 ore e poi perdono di efficacia. Esigiamo risposte per la tutela dei nostri lavoratori».

Ma l’Ugl punta il dito anche nei confronti di un’altra situazione ritenuta «oscura e poco chiara», ossia la comparsa all’Albo pretorio di un corso base di 1 livello per agenti ma a pagamento promosso da un ente privato, l’International online university: «Come per le altre questioni nessun sindacato è stato informato di questo corso che, come si legge, vale per la formazione di una graduatoria che vale per 3 anni. Noi non ne sappiamo nulla, ma cosa ancora più scandalosa è che si tratta di un corso a pagamento, per cui vengono chiesti 1.464 euro per partecipare e sinceramente tutto il meccanismo della selezione è molto oscuro».

Sugli agenti positivi interviene anche il sindaco Ciarapica: «Non è un focolaio, semplicemente ci sono casi di positività come ve ne sono anche nei nostri uffici comunali – ha sottolineato il primo cittadino – l’ufficio tecnico ad esempio è dimezzato. Dalle informazioni che ho raccolto oggi sono 3 i positivi, gli altri due hanno ricevuto oggi il certificato di guarigione e torneranno in servizio domani. In questi giorni c’erano state più assenze, almeno 7 o 8 ma dettate dai positivi, da quarantene e da altre malattie che non hanno a che vedere col virus». Sulla questione mascherine il primo cittadino sottolinea che oggi l’economato ha rifornito ulteriormente i vigili dei dispositivi di protezione: «Se c’è stata una scarsità non lo so – conclude il sindaco – la comandante Cammertoni mi ha informato che come è scattato l’obbligo delle ffp2 ne ha fatto richiesta all’economato che ha dato quelle che erano nella disponibilità. Stamattina da quello che so sono state redistribuite e tutti le hanno avute. I vigili sono stati i primi ad avere le mascherine, anche nella primissima fase della pandemia, quando addirittura scarseggiavano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA