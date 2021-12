Mancini e Tamberi,

video-auguri di Natale

a tutti i marchigiani

SPORT - Il commissario tecnico azzurro e l'atleta olimpionico nel salto con l'asta testimonial per la Regione

24 Dicembre 2021 - Ore 15:09 - caricamento letture Lo spot del ct Roberto Mancini

Due video promozionali, con altrettanti campioni dello sport nelle vesti di testimonial. Il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, e l’olimpionico Gianmarco Tamberi sono infatti i volti noti scelti dalla Regione Marche per promuovere la nostra terra nell’ambito delle festività natalizie. “Quest’anno al panettone ci siamo arrivati”, l’esordio di Mancini, trainer dei campioni d’Europa nel formulare gli auguri natalizi nel video citato, facendo simpaticamente leva sulla canonica massima in voga tra gli appassionati sportivi che non vedrebbe i tecnici confermati alla guida delle rispettive squadre, sino alla tappa natalizia, in caso di insuccessi. “Siamo pronti a festeggiare una nuova avvincente stagione, auguri Italia da noi marchigiani”, il congedo del tecnico jesino che, velatamente, all’orecchio dei calciofili più attenti richiama la delicatissima fase spareggi in agenda a primavera, a mettere in palio nientemeno che il pass per la disputa dei prossimi mondiali di calcio, previsti nel 2022 in Qatar.

“Ma chi se lo sarebbe mai aspettato“, le parole rilasciate invece, in un altro video dell’ente marchigiano, da parte di Gian Marco Tamberi, campione olimpionico di Tokyo 2020 nel salto con l’asta che, con fare sorpreso, richiama la meravigliosa olimpiade estiva, costellata di successi italiani, considerando naturalmente anche e non da meno il suo oro di specialità. “Abbiamo vinto e pianto di gioia, ma non abbiamo mai smesso di sognare. Per continuare ad emozionarci vieni nelle Marche a scoprire il Natale che non ti aspetti“, la conclusione dell’atleta che durante la Giornata delle Marche dello scorso 10 dicembre a Castelraimondo si era “candidato” per ricoprire il ruolo di testimonial proprio insieme al Mancio (leggi l’articolo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA