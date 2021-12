Il ritorno del Donoma,

Fabrizio Corona e Aida Yespica

ospiti del sabato notte

CIVITANOVA - L'imprenditore Daniele Maria Angelini presenta l'ultimo investimento. Direzione artistica affidata a Dj Cristianino. In arrivo per le festività anche Rocco Hunt, Gabry Ponte e Eiffel 65. «Presto dovrebbe riaprire il ristorante con la collaborazione di Vere Italie della famiglia Parcaroli»

3 Dicembre 2021 - Ore 17:47 - caricamento letture

di Laura Boccanera

Si riaprono le porte del Donoma, re opening con Fabrizio Corona, Aida Yespica e l’ex fidanzata di Paolo Brosio Maria Laura De Vitis. Conto alla rovescia per il ritorno della la discoteca di via Mazzini che riapre domani sera con la nuova gestione targata Daniele Maria Angelini, direttore artistico Cristianino dj dal Veneto e direttore organizzativo Roberto Buratti.

Nuovo investimento nel mondo della notte per il farmacista civitanovese che oltre allo chalet Le Gall ha deciso di imbarcarsi in questa nuova avventura in piena pandemia: «in tanti mi chiedono ma chi te l’ha fatto fare – ci scherza su Angelini presentando il programma dei primi mesi – ho voluto prendere un locale che ha cambiato Civitanova e che ha le potenzialità per essere non solo una discoteca, ma per ospitare anche grandi eventi legati alla danza. Ho ripreso contatti con Luigi Pignotti con cui inventai Civitanova Danza, questo mondo è sempre stato il mio, Fiorello nel 1994 e Vasco Rossi a Civitanova li ho portati io».

Locale rinnovato e «presto potrebbe ripartire anche il ristorante grazie alla collaborazione con Vere Italie della famiglia Parcaroli». La direzione artistica delle serata (per ora quella del sabato e i festivi natalizi) sono affidate a Dj Cristianino dal Veneto che gestisce anche locali a Jesolo, Parma, Treviso e Piacenza e che porterà intrattenimento per ogni fascia di età. «Abbiamo fatto un’operazione di maquillage al Donoma – continua Angelini – e inserito un led wall di terza generazione. Domani sera per la serata inaugurale saranno con noi Fabrizio Corona, Aida Yespica, Maria Laura De Vitis, Sara Croce».

«Inizieremo con il format Señorita al ritmo di raggaeton e Hip hop – dice Cristianino dj – Proseguiremo martedì 7 dicembre con Latin power già protagonisti dei martes calientes che replicheranno il 23 dicembre e il 5 gennaio. Poi ci sarà sabato 11 Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, romano classe 1992, con le sue “Domani ci passa” e “Un po’ de que” che ha riscosso molti successi. Il 18 dicembre arriva Rocco Hunt con un concept live e per Natale, il 25 dicembre Gabry Ponte icona musicale degli anni 90 e 2000. Per Capodanno festa e veglione col format Señorita e il 15 gennaio gli Eiffel 65».

Per quanto riguarda le preoccupazioni dei residenti già in allarme per la riapertura Angelini aggiunge: «Ringrazio il consigliere Sergio Marzetti con cui mi sono sentito in una call assieme alla security del locale, ho dato precise indicazioni. Conosco la situazione perché ero presidente del Consiglio comunale quando il Donoma aprì e so perfettamente le problematiche dei residenti. Ho dato disposizione per aumentare la sicurezza del locale tra le 2,30 e le 4 del mattino e limitare episodi spiacevoli di molestie ai residenti come campanelli suonati di notte, vomito di fronte alla porta di casa e danneggiamenti. Abbiamo già visto dove transennare e credo riusciremo ad avere una collaborazione proficua coi residenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA