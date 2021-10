Tolentino, a Trastevere

il primo ko stagionale

SERIE D - Gli uomini di Mosconi, che restano a quota sei punti dopo tre partite, perdono 2 a 0 in terra laziale. Nella ripresa a segno Crescenzo e Sannipoli, palo del cremisi Toure

3 Ottobre 2021 - Ore 17:11 - caricamento letture

A Trastevere arriva la prima sconfitta stagionale del Tolentino. Nella terza giornata d’andata del campionato di Serie D, i cremisi cadono all’inglese puniti nella ripresa da Crescenzo (al quarto d’ora) e da Sannipoli (in pieno recupero). Nonostante il passivo, il Tolentino (a quota sei punti in classifica) tiene testa alla nuova capolista solitaria del girone F di Serie D, tanto che nel finale sfiora il momentaneo pareggio con Toure, entrato dalla panchina e palo pieno a pochi minuti dal triplice fischio. Domenica prossima al Della Vittoria i cremisi ospiteranno il Nereto.

La cronaca. La prima occasione del match capita sui piedi di Cicconetti, al 3′, il cui tiro è facile preda di Semprini. La partita non decolla, anche a causa del gran caldo che costringe le due squadre a non alzare troppo i ritmi. A ridosso della mezzora il Trastevere inizia a spingere. Strano contrae in angolo il tiro, al volo sugli sviluppi di un corner, di Giordani. Poi è Lapenna a sfiorare più il gol: in due occasioni Maricchi è superlativo e salva il Tolentino, mentre alla terza non inquadra la porta e spara alto. Stesso esito per il colpo di testa di Strano, su azione da calcio d’angolo al 39′. I crèmisi partono meglio nella ripresa, anche grazie all’ingresso in campo di Toure (al posto di Cicconetti). Al 58′ Capezzani ci prova dalla distanza, blocca Semprini. Due minuti più tardi, però, arriva il vantaggio del Trastevere: Proia serve Crescenzo che non lascia scampo al portiere di Tolentino. Qualche istante dopo è la volta di Massimo, che non inquadra lo specchio. I ragazzi di Mosconi provano a reagire con Toure, ma Semprini blocca il suo tentativo di diagonale. Si spegne sul fondo, invece, il tentativo da fuori di Lapenna. Il numero venti del Tolentino è il più pericoloso dei suoi, tanto da sfiorare il pareggio all’80’: la sua conclusione si stampa sul palo. In pieno recupero (92′) il Trastevere trova il raddoppio grazie al tap in di Sannipoli.

Il tabellino:

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Ilari, Massimo, Tarantino, Giordani, Lapenna, Crescenzo, Sannipoli, Proia, Squerzanti. A disp.: Foschini, Lo Porto, Laurenzi, Calderoni, Madeddu, Chimenti, Prosperini, Bay, Santilli. All.: Mazza.

TOLENTINO: Marricchi, Stefoni, Salvatelli (38′ s.t. Fofana), Strano, Miccoli, Nonni, Mengani (22′ s.t. Pagliari), Tortelli (27′ s.t. Conti), Padovani, Cicconetti (6′ s.t. Toure), Capezzani (29′ s.t. Severini). A disp.: Battistelli, Aloisi, Bonacchi, Moscati. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Mori di La Spezia (Russo di Nichelino – Pellegrino di Torino)

RETI: 15′ s.t. Crescenzo, 47′ s.t. Sannipoli

NOTE: ammoniti: Salvatelli, Nonni, Proia. Recupero: 7′ (2’+5′)

