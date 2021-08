Sibillini e dintorni,

i bolidi sfilano a Macerata

LE AUTO d'epoca, dopo San Severino e Montelupone, faranno tappa oggi a partire dalle 17 nel capoluogo. Alle 21 allo Sferisterio andrà in scena "Il viaggio di CantautorA piccolinA", che tocca le città più importanti del cantautorato italiano

28 Agosto 2021 - Ore 14:04 - caricamento letture

Scampate alla pioggia le due tappe a San Severino e Montelupone degli equipaggi di Sibillini e dintorni che ieri hanno raggiunto piazza del Popolo a San Severino per essere accolti dal sindaco Rosa Piermattei, dall’assessore alla cultura Vanna Bianconi e dall’assessore al turismo e alle attività produttive Jacopo Orlandani, ed oggi sono state festosamente salutate nel centro storico di Montelupone dai tanti accorsi per ammirarle, dal sindaco Rolando Pecora e dalla vicesindaco Orietta Mogliani.

Conservare e trasmettere l’amore e la cura per il patrimonio culturale è uno dei principi ispiratori dell’automobilismo storico. «La nostra iniziativa vuole contribuire alla promozione del territorio – spiega Massimo Serra – nonostante e, anzi, a maggior ragione dopo il disastroso sisma di cinque anni fa e le difficoltà causate dalla pandemia, Sibillini e dintorni è lo strumento che abbiamo, come Scuderia Marche-Club di motori storici, per sostenere la ripresa e contribuire al rilancio del turismo nelle nostre zone. Anche quest’anno al nostro invito hanno risposto centinaia di persone da tante parti d’Italia e nel corso della tre-giorni – a Serravalle di Chienti, a San Severino Marche, a Montelupone e Macerata – chi viaggia con noi rimane conquistato dalla bellezza dei borghi, dalla natura rigogliosa, dall’arte diffusa, dall’enogastronomia. Un obiettivo che possiamo dire raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione dei partner istituzionali, quest’anno i Comuni di Macerata, San Severino e Montelupone come pure l’Assemblea legislativa regionale delle Marche, che sono al nostro fianco».

Ieri a San Severino, parcheggiati i bolidi in piazza e lasciati all’ammirazione dei presenti, per i partecipanti si sono aperte le porte dei musei cittadini: a Palazzo Servanzi Confidati il museo della guerra e il museo del territorio, con “Memorie di una terra” in mostra fino al 24 ottobre, e la pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi”. Stamani, nonostante il cielo plumbeo di stamani, le signore d’epoca sono arrivate di buon’ora all’abazia di San Firmano dov’era programmata una visita allo splendido complesso benedettino di stile bizantino-romanico nei pressi del fiume Potenza, per salire poi nel centro storico di Montelupone. Lì, nella piazza centrale, in tanti erano ad attenderle e si sono trattenuti con gli equipaggi per conoscere la storia di queste splendide testimonianze del nostro passato. I partecipanti poi, in piccoli gruppi, hanno visitato il museo fotografico, quello degli antichi mestieri, il teatro cittadino ‘Nicola degli Angelì e la chiesa di San Francesco. Dopo la forzata cancellazione a causa del maltempo della rievocazione storica del Circuito della Vittoria prevista ieri in serata, oggi pomeriggio a partire dalle 17 le auto d’epoca e gli equipaggi partecipanti a Sibillini e dintorni faranno un saluto alla città con un articolato percorso, possibile grazie alla collaborazione con la Polizia locale di Macerata: da Villa Potenza i bolidi saliranno per via Ghino Valenti per percorrere poi Viale Martiri della Libertà, via Spalato fino all’incrocio con viale Carradori, quindi tornando verso Corso Cavour per prendere le mura lungo viale Puccinotti e viale Trieste fino ad imboccare vila Don Bosco, piazza XXV aprile e risalire via B. Gigli fino a corso Cairoli, piazza Nazario Sauro in direzione viale Diomede Pantaleoni, viale G. Leopardi, e su per la rampa di via Zara, via don Minzoni, piazza della Libertà, via Gramsci, via XX settembre, via Crescimbeni, via Lauri, rampa Cioci riprendendo viale Leopardi, piazza G. Garibaldi e via lungo le mura fino a piazza Mazzini dove le auto rimarranno in esposizione fino a tarda sera. Alle 21, grazie al sostegno del Comune di Macerata e alla collaborazione della Cri, all’Arena Sferisterio va in scena “Il viaggio di CantautorA piccolinA”, un viaggio immaginario che tocca le città più importanti del cantautorato italiano: da Torino a Catania, maestri cantori-autori sono raccontati attraverso le loro canzoni dalla Piccola Cantautrice Sally Moriconi.

Con lei una magistrale orchestra band formata dal piano di Mauro Gubbiotti, il basso di David Pradella, la chitarra di Davide Di Luca, la batteria di Fabio Ciucciarelli. Alla sezione fiati, parte integrante del tessuto attoriale, ci sono il sax di Leonardo Rosselli, la tromba di Giulio Spinozzi e il trombone di Andrea Angeloni. A cadenzare le tappe del viaggio sono le voci di Elisa Buontempo, Gianluca Ercoli e Matteo Canesin. La storia di un viaggio, il loro, che si racconta attraverso la geografia di un Paese con le sue canzoni. Uno spettacolo meta-teatrale, emozionante e coinvolgente, che rende lo spettatore protagonista del viaggio e che vuol essere un omaggio alla storia della musica italiana. Scritto e diretto da Sally Moriconi e sceneggiato dalla stessa Moriconi insieme a Elisa Buontempo, Il viaggio di CantautorA PiccolinA attraversa l’Italia in 36 canzoni, 33 cantautori, 8 musicisti e 3 attori; il ricavato della serata di beneficenza viene interamente devoluto a sostegno dell’azione del comitato locale della Croce Rossa Italiana a sostegno della popolazione locale in difficoltà a causa delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia da Covid-19. Sibillini e dintorni si avvale del contributo del Comune di Macerata, con il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, il patrocinio di Comune di San Severino Marche, Comune di Montelupone, Comune di Serravalle del Chienti, Automotoclub Storico Italiano, UNIMC e ALAM. Sponsor dell’edizione 2021 sono APM, Menchi srl, MC Consulting, Rema-Tarlazzi, Tecnostampa, BPRBanca, Silvestri snc, Gema Group, Fioretti Infissi, PrintCom sas, NetCubo Informatica.

