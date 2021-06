Comitato consegna firme

contro forno crematorio

TOLENTINO - Incontro in municipio tra i rappresentanti e la vice sindaca Luconi, ribadita la posizione dell'amministrazione comunale: «Ci rimettiamo alle decisioni della Regione che una volta redatto il piano, che tra l’altro manca da diversi anni, deciderà dove e se realizzare un altro impianto»

29 Giugno 2021 - Ore 18:39 - caricamento letture

Il vice sindaco di Tolentino Silvia Luconi ha ricevuto in Municipio i rappresentanti del Comitato contro il forno crematorio. Con l’occasione Sandro Bisonni, Alberto Cespi, Maurizio Ruggeri, Sara Zampetti, Daniele Piancatello e Veronica Alex hanno consegnato le firme raccolte in queste settimane contro la realizzazione del forno crematorio. «La vice sindaco era stata contattata da Maurizio Ruggeri lo scorso 14 giugno che chiedeva quale fosse la procedura da seguire per la consegna delle firme – si legge in una nota -. Dopo aver saputo che era necessario l’invio al protocollo per la formalizzazione, il Comitato ha chiesto di incontrare personalmente la Luconi. Nel corso dell’incontro sono state fatte diverse domande soprattutto per capire quale fosse l’iter che l’Amministrazione comunale intende avviare da qui in avanti, anche alla luce del piano regionale che deve essere elaborato dalla stessa Regione Marche. La vice sindaco ha tenuto a ribadire quanto già detto dal sindaco Pezzanesi in più occasioni, dichiarazioni tra l’altro condivise con tutta la maggioranza e cioè che l’Amministrazione comunale di Tolentino si è rimessa alle decisioni della Regione che una volta redatto il piano che tra l’altro manca da diversi anni, deciderà dove e se realizzare un altro impianto di cremazione. Il sindaco, inoltre, ha più volte ribadito che procederà solo se sarà certo della salubrità degli impianti che dovranno assolutamente rispettare le normative e non produrre inquinamenti pericolosi per l’uomo – conclude la nota – Il Vicesindaco Luconi, al termine dell’incontro, ha preso in consegna il plico presentato dal Comitato con l’impegno di protocollarlo, ribadendo che il rispetto per l‘ambiente e la salute è il suo stesso obiettivo primario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA