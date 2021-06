Il mondo del lavoro in default

«Manca l’incrocio domanda offerta»

«Lo Stato terzo incomodo» (Video)

PARLIAMONE SU CM (2a puntata) - Ospiti in studio Rossella Marinucci e Massimo Raparo. Hanno portato la loro testimonianza l'imprenditore Gabriele Miccini, ceo della Giesseggi di Appignano; Marco Morosini, neo laureato che ha scelto di fare il bidello; Mariateresa Guglielmi, responsabile di agenzia interinale e una donna che percepisce il reddito di cittadinanza

18 Giugno 2021 - Ore 18:43 - caricamento letture Parliamone su Cm (2a puntata)

di Alessandra Pierini (video e montaggio Gabriele Censi)

Disoccupazione alle stelle e profili introvabili: è questa attualmente la situazione del mercato del lavoro in Italia ma anche nelle Marche e in provincia di Macerata.

C’è chi attribuisce la colpa al reddito di cittadinanza, chi alle imprese che non garantiscono stabilità lavorativa e si avvalgono delle agenzie interinali e ancora chi vorrebbe un mercato del lavoro libero.

Sono questi i temi che abbiamo affrontato nella seconda puntata di “Parliamone su Cm”.

Ospiti in studio Rossella Marinucci della Cgil Marche, entrata nella segreteria regionale dopo una lunga militanza in provincia e con Massimo Raparo, consulente indipendente dello studio Cogliandro Raparo di Macerata.

Hanno portato le loro testimonianze Marco Morosini, plurilaureato che ha scelto di fare il bidello, Mariateresa Guglielmi, responsabile dell’agenzia interinale Metis a Macerata, Gabriele Miccini amministratore della Giessegi di Appignano e una donna che riceve il reddito di cittadinanza e ha preferito non rendere pubblica la sua identità.

Un confronto vivace e per niente scontato che ha portato alla luce problemi profondi e cronici e possibili soluzioni.

