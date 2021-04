Brumotti testimonial dell’estate,

Civitanova è “Vitamina mare” (Video)

PROMOZIONE - Il freestyler e inviato di Striscia la notizia è il volto scelto dal Comune per portare il nome della città in giro per l'Italia. Balneari e categorie, assieme all'Amministrazione, attori principali del progetto turistico. Il sindaco Ciarapica: «Vogliamo essere protagonisti a livello regionale e interregionale, stiamo continuando a crescere e questo anche grazie al merito e alla professionalità dei nostri operatori. Oggi si dà inizio a questa stagione»

12 Aprile 2021 - Ore 13:00 - caricamento letture Il saluto di Vittorio Brumotti

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Vittorio Brumotti testimonial turistico per Civitanova. È lui il personaggio che il Comune ha ingaggiato per portare il nome della città in giro per l’Italia. L’ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica nel corso della presentazione della campagna promozionale in corso questa mattina allo chalet Arturo. Il famoso freestyler e inviato di Striscia la notizia è stato scelto per promuovere l’estate civitanovese. Lo slogan, da un’idea di Gianni Lorenzetti dello chalet La Bussola, è “Vitamina Mare”. L’anno scorso il team del turismo composto dai balneari e dalle categorie, assieme al Comune, si era riunito per ipotizzare una programmazione difficile e piena di incognite, quest’anno, la “squadra che vince” ci riprova per ideare una serie di campagne pubblicitarie destinate alle regioni limitrofe. E se lo scorso anno il video realizzato dal regista Paolo Doppieri aveva come scopo quello di infondere senso di serenità e sicurezza, quello di quest’anno vuole essere un’iniezione di buon umore, partendo dal concetto di vitamina. Civitanova come la cura per corpo e mente attraverso il sorriso.

«Sono contento di vedere tutti gli attori principali che si occupano di turismo a Civitanova – ha aperto la conferenza il sindaco Fabrizio Ciarapica, che è anche assessore al turismo – mai come in questo momento tutti insieme ci troviamo a condividere un progetto importante. Veniamo da anno complicato: rispetto allo scorso anno sappiamo che i protocolli saranno gli stessi e la campagna di vaccinazione che è partita ci fa vedere la luce in fondo al tunnel. Civitanova vuole essere protagonista a livello regionale e interregionale, la città sta continuando a crescere e questo anche grazie al merito e alla professionalità dei nostri operatori. Oggi si dà inizio a questa stagione». La promozione sarà affidata ad un testimonial noto e conosciuto, scelto non solo per l’effetto che può avere sul richiamo turistico per cicloamatori e per il mondo giovanile, ma anche come esempio positivo di legalità e attenzione al sociale. «Quest’anno Civitanova ha anche ricevuto la bandiera gialla e con il bike festival siamo diventati un tassello importante del cicloturismo – conclude il sindaco – chi meglio di Brumotti per rappresentarci».

Nel corso della presentazione è stato mostrato un video del conduttore che saluta il sindaco e annuncia la collaborazione. Nel concreto il progetto promozionale prevede una serie di teaser, spot pubblicitari che verranno diffusi su radio, televisioni e cartellonistica in Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna. L’idea di fondo è quella di Civitanova come vitamina per risollevare dallo stress attraverso il sorriso ed il buonumore e tutta la sceneggiatura dei video, pensati come brevi fiction legate all’informazione da tg, vertono sulla scoperta di questa vitamina e arrivano al video finale dove sarà protagonista Vittorio Brumotti. «L’anno scorso si è creato questo gruppo di lavoro – ha aggiunto Aldo Ascani che fa parte del team del gruppo turismo – perché volevamo essere promotori dell’avvio della stagione prima di altri territori. Al termine della stagione le nostre scelte si sono dimostrate vincenti e quest’anno già tre mesi fa ci siamo ritrovati per proporre idee e svilupparle. Oltre ai video e alla campagna pubblicitaria ci saranno anche gadget e magliette con il logo pensato per Vitamina Mare, una M che simula le onde del mare. Lo slogan scelto è “Vitamina mare il sorriso è la cura universale”». Alla presentazione hanno preso parte anche Mara Petrelli e Marco Scarpetta dell’Abat, numerosi concessionari di spiaggia, la Proloco di Civitanova, Debora Pennesi in rappresentanza dei commercianti, Erika Cardelli per gli albergatori, la referente dei B&b, Elisabetta Biagiola per l’associazione delle agenzie di viaggio.

