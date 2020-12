AIUTI - L'onorevole Tullio Patassini e il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti attaccano: «Nessuno della maggioranza del governo Pd-M5S, ha fatto niente. Bocciate tutte le nostre richieste di estendere il contributo anche alla nostra regione»

Decontribuzione per le Marche, «nessuno ha mosso un dito nel Pd e M5S, solo la Lega ha agito. Unica a presentare emendamenti ed un ordine del giorno per estendere la decontribuzione al cratere e alle aree di crisi industriale complessa». A dirlo il commissario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti e l’onorevole Tullo Patassini. «E’ chiaro che nessuno della maggioranza Pd-Cinquestelle ha mosso una paglia per estendere alle Marche la misura della decontribuzione al 30% prevista invece per l’Abruzzo – dicono i due esponenti del Carroccio -. Soltanto la Lega si è impegnata in aula e in commissione presentando tre emendamenti ed un ordine del giorno per estendere la decontribuzione al cratere e alle aree di crisi industriale complessa. Tutti respinti. Il governo ha, ancora una volta, rifilato il pacco alle aree depresse e terremotate delle Marche alimentando pure le disparità». Secondo Patassini e Marchetti «Le proposte della Lega sono pronte e sono le uniche ad essere state presentate e respinte dalla maggioranza. Fabiano Alessandrini (vicesegretario del Pd regionale, ndr) e i suoi dicano ai relatori di inserirle nella Legge di Bilancio. Solo così le Marche potranno seriamente tornare a sperare nel futuro. Ridicoli i trionfalismi di amministratori e politici locali di ogni colore per l’emendamento 27.3 a firma Mancini: non è l’ossigeno miliardario della decontribuzione fiscale, ma 135 milioni in 3 anni. Spiccioli, non per tutto il territorio piceno e pure da dividere in tanti: i comuni del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, le province di Latina e Frosinone, l’Isola d’Elba, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale e quelli della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina».