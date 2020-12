VOLLEY - I biancorossi domani alle 18 in campo al Pala Barton per il recupero della decima giornata, il centrale carica la squadra: «Le partite con Perugia sono sempre battaglie sportive ad alta intensità. Non può essere altrimenti visto che si tratta di sfide al vertice e, anche quando non sono da dentro o fuori, i tre punti pesano molto»

Nuovo atto di una sfida infinita. Domani (mercoledì 23 dicembre alle 18 con diretta Eleven Sports e Radio Arancia) il Pala Barton ospiterà Perugia-Lube, recupero del decimo turno di andata della SuperLega Credem Banca, match rinviato lo scorso novembre per la positività al Covid-19 di alcuni atleti della Sir. Chi vincerà, con qualsiasi risultato, centrerà il titolo di campione invernale, ottenendo il primato in classifica al termine del girone di andata e, di conseguenza, il ruolo di prima testa di serie ai Quarti di Coppa Italia con abbinamento contro la Kioene Padova, ultima piazzata delle qualificate e unica a conoscere con certezza la propria posizione nella griglia. Un risultato possibile ridisegnando l’attuale classifica della Regular Season, che vede la Sir in vetta (39 punti con 14 gare giocate) davanti alla Lube (31 punti in 13). La graduatoria con i soli punti totalizzati nel girone di andata vede la Sir a quota 27 in 10 gare, seguita dalla Lube a 26 in 10. Il recupero della 10ª giornata (il tassello mancante) sarà decisivo ai fini del simbolico scettro invernale. Alla Lube, che finora ha espugnato 7 volte il PalaBarton, basterebbe un 3-2 esterno con aggancio a 28 punti. I biancorossi sarebbero primi per il maggior numero di vittorie (11 a 10). Calcoli che riguardano esclusivamente titolo invernale e griglia di Coppa, ma non cancellano il primato perugino nella classifica globale. Domenica scorsa i cucinieri sono rimasti ai box per il rinvio del match interno contro Monza, mentre i Block Devils vengono dalla vittoria casalinga per 3-1 nell’anticipo di sabato contro Verona.

La rivale di giornata- Alla guida della Sir il tecnico Vital Heynen, tecnico belga campione del mondo in carica con la Polonia, confermato sulla panchina del PalaBarton per la seconda stagione. Nell’organico sono rimaste pedine inamovibili come Aleksandar Atanasijevic (nuovo capitano), Massimo Colaci, Wilfredo Leon, Fabio Ricci, Roberto Russo, Oleh Plotnytskyi, Alessandro Piccinelli e Omar Biglino. L’approdo di De Cecco in biancorosso ha imposto ai Block Devils una rivoluzione in cabina di gli arrivi di Dragan Travica, ex cuciniero ed ex capitano della nazionale italiana, e del tedesco Jan Zimmermann. Ingaggiato quest’anno il posto due della nazionale canadese, Sharone Vernon-Evans. A completare il reparto dei centrali veste il bianconero l’argentino Sebastian Solé, mentre nel reparto degli schiacciatori i rinforzi sono arrivati dal Nord Europa: lo schiacciatore olandese Thijs Ter Horst e il tedesco David Sossenheimer.

Parla Robertlandy Simon (centrale Cucine Lube Civitanova)– «Le partite con Perugia sono sempre battaglie sportive ad alta intensità. Non può essere altrimenti visto che si tratta di sfide al vertice e, anche quando non sono da dentro o fuori, i 3 punti pesano molto. Ora la Sir merita di essere avanti in Regular Season. Noi abbiamo pagato dei cali, ma cercheremo un prestazione in formato Champions per questa sfida di campionato».

Parla Massimo Colaci (libero Sir Safety Conad Perugia): «Mercoledì con Civitanova c’è in palio il titolo di campione d’inverno, ma sinceramente si tratta di una cosa che non mi è mai interessata tanto. Quello che mi interessa è avere punti di vantaggio sulla seconda e mercoledì cercheremo di battere la Lube proprio perché è per noi un’occasione importante per incrementare questo vantaggio anche in vista del prosieguo di stagione».