RIPE SAN GINESIO - La poliedrica artista di 35 anni racconta la sua esperienza e spiega la filosofia che orienta tutta la sua attività

Libri, brand di accessori creativi e opere d’arte. Tutto questo è Fredericha Taccari, 35 anni di Ripe San Ginesio, che svolge con passione e l’entusiasmo che la contraddistinguono diverse attività, portando avanti progetti concreti e ambiziosi credendo e lavorando ogni giorno per realizzare i suoi sogni. “Il risveglio dell’anima” è il suo nuovo libro, in cui invita chi legge a scendere al proprio interno dando importanza alla più vera e autentica essenza di ognuno di noi. Con le sue opere d’arte ama trasmettere forza, energia e positività, la sua arte e la sua scrittura vanno sotto il nome di “Motivismo Creativo”. Con il suo brand di accessori creativi “Skizzo 6.9”, nato ora, vuole trasmettere un messaggio chiaro: quello di vivere a colori con passione, gioia ed entusiasmo. In tutto ciò che fa riporta se stessa e la sua filosofia di vita.

Quella di Fredericha Taccari è una storia alquanto particolare. Fino al 2016, anno in cui la sua vita è cambiata totalmente, non aveva mai conosciuto la sua creatività e i suoi doni. Inizia a scrivere e a dipingere come libera espressione di se stessa seguendo il flusso delle sue emozioni. Questo suo nuovo sentire l’ha portata, nel 2018, a condividere i suoi dipinti con il mondo esterno e a pubblicare i suoi primi libri. Come detto, l’ultimo si intitola “Il risveglio dell’anima”. «Io scrivo tutto a mano con penna nera su fogli di carta poi, data l’epoca in cui ci troviamo, riporto tutto al computer. Nei libri ho deciso di rivolgere una dedica personale a chi lo andrà a leggere ovviamente scritta a mano. Ho avuto modo di notare che è qualcosa di molto apprezzato da parte delle persone che ricevono i miei testi, in più do in omaggio un segnalibro dipinto a mano da me con una mia frase scritta».

L’intenzione di Taccari, nel suo nuovo libro, è quella di rendere semplice e alla portata di tutti ciò che apparentemente può sembrare difficile. «Partendo dalla mia esperienza, da ciò che ho sperimentato, invito il lettore a scendere al proprio interno, in profondità, ricercando e trovando il benessere attraverso l’armonia tra corpo, mente e anima, andando oltre i condizionamenti della società. Nel libro vengono trattati molti argomenti. Io sono vicina alla filosofia orientale e parlo della meditazione come “abile mezzo” per osservare quello che ogni giorno succede all’interno, in relazione con l’esterno – spiega l’autrice -. “Il risveglio dell’anima” è un libro che contiene spunti di riflessione utili per chi legge e volti a migliorare la propria vita, da mettere in pratica ogni giorno. Per far questo ci vuole impegno, massima volontà, costanza, dedizione e pazienza».

Nel 2020 crea il suo brand “Skizzo 6.9”, che nasce dall’amore e dalla passione per i colori, veri protagonisti del marchio. «Il nome “Skizzo” è stato scelto perché ogni accessorio nasce sempre da degli schizzi su carta, dove io riporto ciò che immagino nella mia mente e sento nel mio cuore. In un secondo vengono usati degli schizzi di colore per far si che la mia idea sia totalmente riconoscibile, l’aggiunta del 6 e del 9 è dovuta al fatto che questi due numeri rappresentano la mia essenza – spiega Fredericha Taccari -. “Skizzo 6.9” è una linea di accessori creativi dallo stile unico, creati per soddisfare chi ama indossare qualcosa di originale, con un’anima allo stesso tempo delicata e forte, nel pieno stile che caratterizza il marchio». All’interno della linea vi è una parte di accessori realizzata con degli schizzi di colore, riprendendo appunto il nome del brand. L’altra, invece, è lavorata con i fili che riprendono e caratterizzano l’arte della giovane di Ripe San Ginesio.

«Ad esempio, posso realizzare degli orecchini e dei bracciali in coordinato, personalizzati con i fili: il cliente sceglie i colori che più ama ed io li realizzo. Oppure, ho rivisitato l’acchiappasogni in chiave moderna, scrivendo anche una storia accanto: fili, swarovski e piume vere, ma nel rispetto degli animali. Infatti, vengono raccolte esclusivamente nei periodi di muta degli animali. Da sempre ho una predisposizione e un amore per gli animali e questo mi permette di avere una sensibilità particolare che mi è molto utile per tutto quello che faccio. Ho rispetto e sono molto attenta, uso ecopelle e materiali di riciclo come il pet e il legno ayous preso da foreste gestite in maniera etica. C’è anche un discorso di ecostenibilità. Ovviamente il tutto è Made in Italy, aggiungerei anche Made in Marche. Le ditte con cui collaboro sono tutte della regione, così facendo cerco di valorizzare il territorio e la nostra artigianalità. Il mio progetto è oltre che in Italia vendere le mie opere e i miei accessori anche all’estero».

Secondo il modo di pensare di Fredericha Taccari, gli accessori non sono fini a se stessi. «Il messaggio che il brand vuole mandare è quello di vivere a colori con passione, entusiasmo e gioia, credendo e vivendo i propri sogni. Ogni accessorio nasce come un’ancora che ricorda a chi lo indossa di vivere con positività. Gli accessori “Skizzo 6.9” si prestano molto per chi ancora non ha scelto ancora i regali per Natale». Per ordini e maggiori informazioni: contattare il numero 3332939813 o consultare il sito www.skizzo69.com.

Fredericha Taccari è un’artista emergente. Nel 2018 e nel 2019 le sue opere hanno partecipato a diverse mostre d’arte in Italia così come all’estero, riscuotendo successo sia da parte del pubblico che della critica www.frederichataccari.it/mostre-arte/. A novembre, per il secondo anno consecutivo, le sue opere sono uscite nel Catalogo d’Arte Moderna Giorgio Mondadori (presenti artisti dal primo Novecento ad oggi). «Una mia scultura realizzata con ferri di cavallo e fili di seta è stata scelta per essere tra le prime pagine del catalogo. Per essere un’artista nata ora è un traguardo molto importante – racconta Fredericha Taccari -. Io amo i cavalli, erano e sono la mia passione. Questa passione l’ho riportata nelle mie opere insieme ai miei amati fili, che valorizzano la mia arte, contraddistinta da un’altra particolarità: i dipinti speculari, caratterizzati da giochi di colore vivi, forti e accesi. Da un lato si possono vedere degli effetti di colore, dall’altro diversi, catturando così l’attenzione di chi li guarda. In ultimo, amo creare opere su misura per la persona o per l’ambiente dove andranno ad abitare. È qualcosa di molto bello, che le persone apprezzano perché oggi hanno tutto e amano qualcosa di unico per se stessi: la chiave, per me, è essere originale».

Il fulcro dell’arte di Fredericha Taccari è racchiuso in poche parole: «Creare è oltrepassare il confine tra realtà e immaginazione, dove la materia si fonde con lo spirito lasciando l’anima libera di esprimersi». Con le sue opere la Taccari ama trasmettere consapevolezza, forza, energia e positività. Il tutto ispirato al Motivismo, una corrente artistica fondata da Alberto Ferrarini, adattandola in un secondo momento a ciò che lei è e a ciò che fa. Nello specifico ha creato una corrente artistico-letteraria e delle arti visive, definendola “Motivismo Creativo”. «Il concetto parte da quello che io sono e dalla mia filosofia di vita: scrittura, opere e brand sono collegati da un filo conduttore che sono io e il mio modo di vivere – conclude l’artista -. Da Gennaio “Skizzo 6.9” avrà i suoi profili social e sarà impostato come brand, mentre Fredericha Taccari andrà avanti con i suoi libri e le sue opere d’arte. Così è più chiaro per tutti e non si genera confusione, visto che il mio è un mondo molto ampio».

(Articolo promoredazionale)