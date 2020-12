IL PROGETTO di adeguamento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed ha un quadro economico di 68mila euro

Dopo la firma del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche ed i Comuni proprietari delle elisuperfici, il 30 novembre è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Corridonia e gli Ospedali Riuniti delle Marche per l’autorizzazione sia al volo diurno che al volo notturno dell’elisuperficie sita nel piazzale Germozzi.

«Il progetto di adeguamento – si legge in una nota dell’amministrazione – per l’abilitazione al volo notturno ed in condizioni di scarsa visibilità è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed ha un quadro economico di 68mila euro. In soli 20 minuti possono essere raggiunte tutte le strutture ospedaliere del capoluogo regionale; un traguardo importante per rafforzare l’operatività di questo servizio strategico sia per le attività di pronto soccorso alla cittadinanza nelle fasi dell’emergenza che per un’efficiente e tempestiva assistenza medica, mettendo in rete le strutture sanitarie regionali. Un forte elemento di crescita in termini di sicurezza per la nostra città».