IL BRANO contenuto nel suo nuovo album “Believe”, da oggi può essere visto sul canale Vevo del tenore di fama internazionale

Andrea Bocelli ha scelto le Marche e in particolare Loreto per ambientare il video di “Ave Maria”, brano composto e musicato da lui stesso, contenuto nel suo nuovo album “Believe”, incentrato su fede e spiritualità. Per questo non stupisce che il tenore abbia scelto proprio il Santuario della Santa Casa di Loreto, definita da Giovanni Paolo II il vero cuore mariano della cristianità, e di una terra che nel corso dei secoli è stata percorsa e vissuta da santi, beati e papi che hanno segnato la storia e la cultura della regione e d’Italia. Oggi, 7 dicembre, sul canale Vevo di Andrea Bocelli viene lanciato il video di “Ave Maria”, realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Loreto e della Regione Marche, in cui è accompagnato dal violino della musicista ucraina Anastasiya Petryshak. Le immagini mostrano il tenore insieme alla piccola Virginia all’interno della Basilica che custodisce la Santa Casa di Nazareth dove viveva Maria e che, narra la leggenda, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, è stata trasportata dagli angeli sulla collina di Loreto. Da quel momento la città fu conosciuta il tutto il mondo ed è diventata meta di pellegrini illustri, grandi santi, fedeli e visitatori da ogni parte del globo. Loreto per tutto il 2020 e fino al 10 dicembre 2021 è protagonista del Giubileo Lauretano indetto da Papa Francesco in occasione del Centenario della proclamazione della Vergine Lauretana Patrona degli Aviatori, avvenuto nel 1920 con il Breve Pontificio di Papa Benedetto XV. GUARDA IL VIDEO al link.