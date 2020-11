INCONTRO online organizzato dall'associazione per domani alle 19,15

«Purtroppo il numero delle persone contagiate è ancora in aumento. Gli imprenditori ed i loro collaboratori sono a rischio come, e forse più, di altre categorie. Per l’azienda però uno stop improvviso potrebbe rappresentare un problema che si aggiunge ad una situazione già di per sé assai difficile e complessa». Sono le parole di Cna, che ha stipulato, anche per questo, alcune convenzioni con compagnie assicurative che riconoscono il valore dell’impresa e vogliono garantire agli imprenditori, ai dipendenti e ai loro familiari una copertura assicurativa per tutelarli anche in questa sfortunata evenienza. Aderendo a San.Arti., il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato, è inoltre possibile ricevere un’indennità diaria in caso di contagio, il rimborso per le spese sanitarie, la gratuita per tamponi e test sierologici. Di tutte queste opportunità se ne parlerà domani, venerdì 27 novembre, alle 19,15 in un apposito incontro web organizzato dalle Cna di Macerata e Fermo. È possibile partecipare in diretta e interagire con gli ospiti sulla piattaforma zoom (il link di partecipazione è sul sito internet www.mc.cna.it) o seguire la diretta sul Canale 14 Marche