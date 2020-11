ARMA - Conosciutissimo nel capoluogo e provincia, è attualmente in servizio a Roma allo Stato Maggiore del Comando legione Lazio, responsabile del settore logistico dell’intera regione

Giovanni Capasso, Comandante provinciale dei carabinieri di Macerata dal 2002 al 2006 è stato promosso a Generale di brigata. Molto conosciuto nel capoluogo e provincia, dove ha lasciato un buon ricordo del suo operato, il generale Capasso vanta un ottimo curriculum. Oltre ai quatto anni di comando a Macerata, nella sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nell’organizzazione territoriale dell’Arma in Veneto, Friuli, Sardegna, Lazio, Umbria e in quella speciale ricoprendo l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Salute di Roma dal 2010 al 2015. Ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, nonché i Masters in Comunicazione interpersonale sui luoghi di lavoro, Gestione dei conflitti, negoziazione, mediazione ed in Gestione dei procedimenti tipici delle Forze Armate. Ha partecipato all’European senior detectives course ed al Corso di aggiornamento sulla normativa di contrasto al traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope per Funzionari ed Ufficiali delle Forze di Polizia. È insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Militare d’oro al merito di lungo comando, della Croce d’oro per anzianità di servizio militare e della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. Nel settembre 2017, dopo aver svolto l’incarico di Comandante provinciale di Terni, è tornato a Roma allo Stato Maggiore del Comando legione carabinieri Lazio, dove tuttora è il responsabile del settore logistico dell’intera Regione.