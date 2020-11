MACERATA - Due giorni di passeggiate nel verde a Villa Lauri e Fontescodella. Danilo Tombesi del Green Nordic Walking: «Questa attività è salutare e rinforza le nostre difese immunitarie»

Un weekend a passeggio nelle aree verdi delle città. Tanti i partecipanti al Trekking urbano organizzato ieri e oggi da Salute in cammino Macerata e Green Nordic Walking. «Stiamo fuori dalle città per il bene di tutti – è l’appello di Danilo Tombesi dell’associazione Nordic Walking -. Andiamo a camminare in montagna, in campagna e nei parchi nel rispetto delle norme anti Covid, tutti con mascherina e distanziamento. Questa attività è salutare e rinforza le nostre difese immunitarie». Il trekking ha attraversato i parchi urbani di Villa Lauri, Fontescodella, alla scoperta della loro storia e del patrimonio naturalistico in compagnia delle Guide Turistiche delle Marche associate Angt. La visita originariamente prevista al parco di Villa Cozza è stata invece annullata. Con gli “esperti” dell’Istituto Agrario Garibaldi di Macerata, del collettivo Spiazzati e del Cea Fontescodella ai partecipanti sono state spiegate le specie arboree e floreali, le storie, gli aneddoti e le curiosità custoditi nelle aree verdi del patrimonio naturalistico cittadino.