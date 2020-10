Vampiri in provincia

LA SCRITTRICE Sonia Mazzoni presenta il suo libro “In Aeternum Historia-Vita Nova", ambientato tra Macerata, Porto Recanati e l'Anconetano

Vampiri che vivono a Recanati, studiano all’università di Macerata e frequentano Numana, Porto Recanati, Portonovo e Ancona. Sono i protagonisti del romanzo di Sonia Mazzoni, 44 anni, scrittrice anconetana, appassionata del genere gotico, fantasmi, streghe e vampiri. E proprio di vampiri parla il suo primo libro “In Aeternum Historia-Vita Nova”.

«Tutto ruota attorno alla storia di Robbie- spiega – il protagonista, figlio di un vampiro, che ha sul braccio un tatuaggio con la scritta in aeternum che da il titolo all’opera, e Emma, una ragazza come tante solo all’apparenza, perché anche la sua storia familiare nasconde un incredibile segreto.

Io lo definisco un romanzo di formazione, oltre che una storia d’amore, perché nel corso della narrazione c’è un’evoluzione dei due personaggi, esattamente come accade nella vita reale, in cui le esperienze che facciamo, le persone che incontriamo, ci formano e ci cambiano per sempre. Vita Nova è il primo della serie, la saga comprende cinque romanzi in tutto.

Il secondo, “In Aeternum Historia-De Rerum Natura”, l’ho appena terminato di scrivere ed uscirà a Natale».

Le vicende si svolgono qui nella nostra bellissima regione Marche. «Ho deciso di ambientarlo qui perché amo questi posti e credo sia molto importante valorizzarli e farli conoscere di più».

Sonia Mazzoni è una self publisher «oltre che una grande sognatrice – prosegue – Pubblicare le mie storie era uno dei mie sogni più grandi. Quindi negli ultimi anni ho mandato diverse volte il manoscritto a tante case editrici più o meno famose. Data la moltitudine di autori che ogni giorno fanno come me però non ho mai ricevuto risposta.

Per questo ho deciso di autopubblicarmi, di creare ex novo il mio libro, impaginarlo, revisionarlo (aiutata anche da mio marito ) e poi di stamparlo e di distribuirlo io stessa e attraverso la piattaforma nazionale Amazon».