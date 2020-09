ELEZIONI - Venerdì alle 15 appuntamento nella sede elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, che oggi ha visitato l'Ircr: «Una bella realtà composta da personale preparato e attento che ha fatto si che non ci sia stato nessun contagiato Covid tra gli ospiti della casa di riposo»

Venerdì alle 15 arriva Anna Ascani a Macerata, viceministra all’Istruzione. L’appuntamento è nella sede elettorale del candidato sindaco Narciso Ricotta, in corso Cairoli. Oltre a lui parteciperà anche il candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi. A coordinare l’incontro Leonardo Virgili, il referente di Energia Democratica Marche. Lo stesso giorno Ricotta incontrerà la mattina alle 9,30 in piazza Cesare Battisti la ministra alle Pari opportunità Elena Bonetti, in città su invito di Italia Viva.

Oggi invece Ricotta ha visitato l’Ircr, insieme al sindaco uscente Romano Carancini (candidato al Consiglio regionale con il Pd) e anche a Marika Marcolini, candidata al Consiglio comunale e assessora uscente alle Politiche sociali. «L’Azienda pubblica servizi alla persona, da anni lavora nel settore della terza e quarta età e della non autosufficienza – spiega il candidato -. Nell’ultimo periodo ha avviato un percorso di crescita grazie alla costruzione di relazioni stabili con i soggetti territoriali. In particolare oggi l’Azienda collabora con il comune di Macerata e altri sette comuni (di cui sei della provincia di Macerata e uno della provinica di Fermo), con l’Ambito territoriale sociale n.15 , con il distretto sanitario e l’Asur, con l’Inps , con l’Università di Macerata e l’Università politecnica delle Marche e anche con gli enti del terzo settore operanti nel territorio (associazioni, imprese sociali, cooperative, ecc). L’azienda oggi offre: servizi residenziali e semi residenziali, servizi informativi per le famiglie spesso disorientate dalla perdita di autonomia del proprio familiare, servizi domiciliari e di supporto volti a permettere il mantenimento dell’autonomia della persona il più a lungo possibile, servizi ed attività ricreative e di animazione che possano favorire la socializzazione e la relazione tra le persone, servizi educativi (asilo nido e centri estivi ) volti a favorire lo scambio intergenerazionale tra bambini e anziani, progettazione sociale e sperimentazione di nuove best practice nel territorio. L’obiettivo e quello di dare sempre maggior sollievo alle famiglie stanche del carico assistenziale. Davvero una bella realtà, composta da personale preparato e attento che ha fatto si che non ci sia stato nessun contagiato Covid tra gli ospiti della casa di riposo».