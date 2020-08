MACERATA - A presentarlo sono i deputati della Lega che parlano di «manifesta ostilità da parte della dirigenza dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche»

«Tagli arbitrari al personale del Convitto di Macerata, abbiamo presentato un’interrogazione urgente al ministro dell’Istruzione». A dirlo sono i deputati Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore della Lega nelle Marche, e Giorgia Latini che hanno annunciato l’interrogazione al ministro Lucia Azzolina firmata dai deputati marchigiani della Lega Tullio Patassini e Luca Rodolfo Paolini. Con il documento vengono chiesti «chiarimenti sulla manifesta ostilità da parte della dirigenza dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, che ha operato dei tagli arbitrari di personale al Convitto “Giacomo Leopardi” di Macerata, penalizzando di fatto l’erogazione di tutti i servizi per le famiglie. È inammissibile che proprio dall’Ufficio regionale del ministero venga un attacco sistematico a una delle istituzioni scolastiche più prestigiose d’Italia e unico Convitto nazionale della nostra Regione. Oltre al ripristino dell’organico del Convitto, di fronte ad una comprovata ostilità verso l’istituto da parte di un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, abbiamo chiesto un’ispezione ministeriale per chiarire la vicenda». Il Convitto aveva già visto il taglio di due classi prime (una alle medie e una alle elementari) con i genitori di alcuni ragazzi che si sono rivolti al Tar per ottenere l’ammissione a scuola dei figli. Quattro studenti delle medie sono stati ammessi, ma niente da fare per cinque bambini delle elementari.