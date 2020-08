MUSICA - L'artista iraniano decide di replicare la sua esibizione il 22 agosto in piazza Cavour

A meno di dieci giorni dall’inizio della 34esima edizione, il Camerino Festival procede a passo spedito, di sold out in sold out. Dopo quello registrato con il concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, anche il maestro Ramin Bahrami sbanca il botteghino. Il suo concerto di sabato 22 agosto alle 21,30 in Piazza Cavour, in collaborazione con Risorgimarche, infatti, registra il tutto pieno e il pianista iraniano non si risparmia acconsentendo ad un secondo concerto alle 19.

«Sono davvero soddisfatta di come sta andando questa estate – racconta l’assessore del Comune di Camerino Giovanna Sartori – Nonostante la grande preoccupazione per l’emergenza sanitaria siamo riusciti a realizzare il lancio del progetto turistico “Camerino Meraviglia” che davvero ha mostrato una grande voglia di scoperta, facendo registrare tanti visitatori e numeri in crescendo per le strutture ricettive. Turisti che stanno apprezzando le nostre bellezze naturalistiche e architettoniche. In questo cartellone il fiore all’occhiello è poi il Camerino Festival, – continua – fortemente voluto da questa amministrazione comunale, che torna alla formula che l’aveva caratterizzato originariamente. Il botteghino sta andando benissimo e questo ci fa pensare che stiamo andando nella direzione giusta. Sono sold out due delle date in collaborazione con Risorgimarche, quella di Fresu e Di Bonaventura nonchè la data del pianista Ramin Bahrami. Con grande soddisfazione riapriamo la vendita per un altro suo concerto quindi non possiamo che essere contenti». E intanto prosegue la vendita dei biglietti per gli altri eventi in programma con ingresso a pagamento. Domenica 23 agosto alle 21,30, il cortile della splendida Rocca d’Ajello ospiterà il Marmen Quartet, ensemble vincitore di due prestigiosi concorsi internazionali (Bordeaux e Banff). E ancora i Filarmonici Camerti il 25 agosto alle ore 21.30 in Piazza Cavour e Mario Brunello il 27 agosto sempre in Piazza Cavour alle 21.30. A corollario poi, tanti eventi ad ingresso gratuito presso gli splendidi giardini della Rocca Borgesca. Il Camerino Festival è organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con le associazioni Adesso Musica, Gioventù Musicale d’Italia, Musicamdo e la partecipazione di: Mibact, Regione Marche, Amat, Università di Camerino e Contram. Collabora fattivamente alla riuscita dell’evento il noto festival “RisorgiMarche”. Per informazioni sono attivi un sito (www.camerinofestival.com) ed una segreteria (3312233904); i biglietti si possono acquistare sul Circuito Ciaotickets.