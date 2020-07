TAGLIO DEL NASTRO dopo l’intervento, dal costo di 64mila euro, che ha riguardato la manutenzione e l’adeguamento della superficie già esistente

Taglio del nastro a Castelraimondo per la nuova elisuperficie adibita al volo notturno. La cerimonia si è svolta sabato mattina alla presenza del vicesindaco, Esperia Gregori, insieme a Germano Rocchi dottore responsabile delle Elisuperfici della Regione Marche, il dirigente regionale dottor Ferretti e il geometra Gianni Scamuffa. L’intervento, reso possibile da una somma di 64mila euro provenienti in larga parte dalla raccolta degli sms solidali, ha riguardato la manutenzione e l’adeguamento della superficie già esistente a Castelraimondo che ora è adibita anche al volo notturno di Icaro. «Anche un minuto può giocare a favore della vita – ha affermato il vicesindaco Esperia Gregori – con l’adeguamento della nostra elisuperficie aggiungiamo un servizio non solo per Castelraimondo ma per tutto il territorio circostante. Il territorio delle aree interne e la montagna vanno tutelate, perché al primo posto ci sono le persone e la loro salute, e per questo bisogna fare in modo che i servizi esistenti vengano implementati». All’inaugurazione erano presenti l’assessore Elisabetta Torregiani, i consiglieri comunali Fabrizio Calmanti e Pacifico Liberati, le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile comunale.