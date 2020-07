SOLIDARIETA' - Il Comune è il primo nelle Marche a utilizzare i "Progetti utili alla collettività". Il sindaco Sborgia: «Momento di sensibilizzazione e responsabilità verso chi non ha più un lavoro»

di Monia Orazi

Ripuliranno i marciapiedi, taglieranno le siepi, sia a Camerino che nelle frazioni e daranno una mano agli anziani a fare la spesa o ad andare dal medico: sono una serie di lavori che dovranno svolgere le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza a Camerino. Il Comune è il primo nelle Marche ad avere istituito i Puc, sigla che sta per progetti utili alla collettività, fortemente voluti dal sindaco Sandro Sborgia. I Puc sono inseriti nel “patto per il lavoro” che firma chi prende il reddito di cittadinanza: i responsabili della loro attuazione sono i Comuni che possono istituirli anche con altri soggetti, questi progetti consentono un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, ma di attività complementari per l’ente, da svolgere entro un tempo concordato, per un massimo di 16 ore settimanali. Spiega il sindaco di Camerino Sandro Sborgia, promotore dell’iniziativa: «Abbiamo individuato due linee di azione: una riguardante gli anziani, con piccole commissioni, accompagnarli dal medico o a fare la spesa, l’altra invece riguarda la manutenzione del verde e dei parchi pubblici e la cura delle frazioni, pulizia da erbacce, pulizia dei marciapiedi e delle fontane, quanto attinente al decoro urbano. Siamo il primo comune nelle Marche ad attivare questo progetto pilota, che ha come obiettivo quello di far sentire utile e di tenere impegnato chi percepisce il reddito di cittadinanza, in attesa che torni a svolgere un’occupazione. Sono già iniziate le attività di ascolto di soggetti, tra coloro che saranno impiegati, successivamente avrà inizio la fase vera e propria di impiego per il comune. Sono molto soddisfatto dell’istituzione dei Puc, questo segna un momento di sensibilizzazione e responsabilità verso chi non ha più un lavoro e percepisce il reddito di cittadinanza, è un modo perchè queste persone con il loro impegno si sentano utili ed aperte verso le necessità della loro comunità di appartenenza».