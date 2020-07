MACERATA - Annapia Ferrara ha presentato un elaborato sui percorsi culturali del Consiglio d'Europa che le ha consentito di ottenere il riconoscimento

Premio economia Marche 2020 a una laureata di Unimc. Annapia Ferrara con l’elaborato “I percorsi culturali del Consiglio d’Europa: promozione di reti locali e identità territoriale nelle Marche” ha vinto il premio promosso dalla Fondazione Aristide Merloni e rivolto a tesi di laurea che affrontano temi di sviluppo e internazionalizzazione delle economie regionali. Avendo individuato un gran potenziale nella risorsa vinicola, sotto la guida di Alessio Cavicchi, Annapia Ferrara ha analizzato il ruolo dell’Università nella costruzione di progetti di sviluppo regionale, evidenziando la possibilità di una strada del vino privata in collaborazione a livello regionale con l’associazione Marchigianamente e a livello europeo con gli Itinerari culturali d’Europa. L’iniziativa, legata al progetto proposto, verrà lanciata entro la fine di luglio. Attualmente iscritta al dottorato in “Formazione, patrimonio culturale e territori” dell’Unimc. Annapia Ferrara è originaria della provincia di Salerno e si è trasferita a Macerata per seguire il corso magistrale in “International Tourism and Destination Management”. Durante uno scambio in Spagna, ha percorso il Cammino di Santiago e ha scoperto che è stata la prima iniziativa a ricevere la menzione di “Itinerario culturale del consiglio d’Europa”. Visto l’interesse sviluppato per tale tema, ha accettato uno stage al Directorate general of democracy – sezione “Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali”, con sede in Lussemburgo, dedicandosi allo studio degli stessi itinerari e alla valorizzazione delle risorse delle Marche, per disegnarne una specifica iniziativa turistica.